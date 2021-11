Tiene Sanctórum 598 familias en pobreza

En el municipio de Sanctórum existen 10 mil 799 personas con pobreza y rezago social, deellas, 598 se encuentran en pobreza extrema, reveló el “Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2021”.

Las estadísticas dadas a conocer por la Secretaría del Bienestar establecen que son mil 321 personas vulnerable por carencias diversas; en pobreza moderada, siete mil 191 ; vulnerable por ingresos, 295 ; en pobreza extrema, 598 personas y no pobre o vulnerable, 163 sujetos.

Sanctórum tiene 598 familias en pobreza extrema





Además detallan que en el tema de rezago educativo, son mil 600 personas con esa condición; sin acceso a los servicios de salud, 654; sin acceso a la seguridad social, ocho mil 391 individuos; calidad y espacios en la vivienda, mil 184; sin servicios básicos en la vivienda, 496; y sin acceso a la alimentación, mil 779 personas.

Además, el número de viviendas con pisos de tierra en Sanctórum son 61; el número de viviendas con techos de material endeble como cartón, asbesto o teja son 31; las casas con muros de material débil como madera, cartón y adobe son seis y domicilios con hacinamiento (donde viven varias familias) 167.

En ese municipio, ubicado al poniente de la entidad, 51 viviendas no tienen acceso al agua potable; 31 sin drenaje; nueve sin electricidad; y 68 las que cocinan con leña o carbón, es decir que no tienen acceso a los cilindros de gas.

Con estos datos, la alcaldesa Verenice García Zaldívar dijo que tiene la obligación de mejorar las condiciones sociales de la población, pues esas fueron sus promesas de campaña, amén de que es emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional, el cual tiene como lema “primero los pobres”.

