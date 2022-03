Amañado proceso para elección de delegados en Chiautempan, acusan ciudadanos

Ciudadanos de Chiautempan acusaron que existe un amañado proceso del gobierno que encabeza el alcalde Gustavo Jiménez Romero para la elección de los siete delegados que integran este municipio.

Municipios En Chiautempan organizan primer desfile de carnaval

En ese sentido, demandaron la pronta intervención del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), a fin de garantizar una libre y democrática elección, además de hacer a un lado actos de influyentismo.

Lee también: ➡️ Observa Auditoría Superior de la Federación 11.4 mdp al Congreso

Vecinos de las delegaciones denunciaron que el presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional manipula el proceso electoral con el objetivo de asignar en el cargo a personas que compartan su ideología.

En entrevista, mencionaron que el alcalde emitió, a través de su área de Comunicación Social, la convocatoria de un día para otro, dejando a muchos de los candidatos sin la posibilidad de reunir los requisitos del registro y, en otros casos, hubo quienes no se enteraron.

Entérate: ➡️ Fortalecen autoridades estatales y federales la seguridad en Tlaxcala

El Sol de Tlaxcala tuvo conocimiento que, mediante la Sesión de Cabildo, el 14 de febrero aprobaron la convocatoria para renovar el cargo en las delegaciones de El Llanito, Unidad Santa Cruz, Tepetlapa Endeco, Panzacola, Malintzi, Los Pinos y Villas del Sabinal.

Sin embargo, la misma convocatoria fue publicada hasta el 22 de febrero (ocho días después). De hecho, tampoco emitieron la documentación y publicidad en las delegaciones, por ello muchos no se enteraron.

No te pierdas: ➡️ Entran en vigor nuevos lineaminentos pra contener la Covid-19 en Tlaxcala

El comunicado del ayuntamiento, además de anunciar la elección de delegados, también puso como fecha límite para la entrega de documentación el 23 de febrero (un día después del anuncio oficial).

Local Parquímetros de Chiautempan, entre la opacidad e ilegalidad

SOLO HAY TRES CANDIDATOS

Por todo lo anterior, al cierre de esta edición solo existe el registro de tres candidatos y son: en El Llanito, Miguel Ángel Flores Romano; en Tepetlapa Endeco, Leonor Hernández Araujo y en la Unidad Santa Cruz, Jorge Maldonado Balbuena.

Continúa leyendo: ➡️ El 93 por ciento de población tlaxcalteca cuenta con esquema completo de vacunación contra Covid-19

No obstante, en las delegaciones de Panzacola, Malintzi, Los Pinos y Villas del Sabinal no existe registro de candidatos y no es porque no les interese, sino porque consideran el proceso está amañado y la falta de tiempo.

El ayuntamiento de Chiautempan tendrá una Sesión de Cabildo en esta semana para analizar propuestas sobre el tema y emitir un nuevo posicionamiento.

Te puede interesar: ➡️ Covid catapultó a la UATx hacia el futuro: Rector

Continúa leyendo ⬇️