Covid catapultó a la UATx hacia el futuro: Rector

La pandemia Covid-19 nos tomó por sorpresa y nos arrojó a un nuevo mundo digital desconocido que, sin duda, se convirtió en la base de lo que será la Universidad en el futuro, dice Luis Armando González Placencia, mientras se prepara para presentar su último informe de actividades como rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

¿Cuánto tiempo nos llevará superar el analfabetismo digital en que nos encontrábamos?, se pregunta y de inmediato responde optimista.

No lo sé, pero creo que al ritmo que vamos puede ser una cosa acelerada, pues viene un periodo de reacomodo entre lo presencial y lo virtual.

Entrevistado en los jardines de la Casa de Seminarios de Maestros Visitantes, González Placencia se muestra sabedor de su responsabilidad ante la comunidad universitaria, por ello reconoce que el virus SARS-CoV-2, desconocido hace dos años, tomó a la Universidad “con los dedos en la puerta, porque la tecnología digital no era un recurso que tuviéramos a la mano”.

En la UATx todo estaba fincado en la presencialidad. Los profesores, incluido yo, no teníamos idea de que existían plataformas como zoom, por ejemplo. A veces me habían invitado a una conferencia por zoom, pero nunca imaginé que iba a ser algo que tenía que manejar de manera cotidiana.

A raíz de una nueva normalidad educativa, la UATx se vio obligada a desarrollar una aplicación digital que permite a todos los universitarios llevar a cabo cualquier trámite, algo que en muchas universidades ya ocurría, pero en la de Tlaxcala no se veía tampoco como una necesidad.

Ejemplifica: Vía Código QR (Quick Response Code), ahora tenemos un control de acceso y permanencia que nos brinda información en tiempo real. Podemos saber en qué momento entró un vehículo al campus, cuánto tiempo estuvo en el interior, en qué áreas… Eso no existía antes de la era Covid.

Sin embargo, González Placencia considera que el riesgo es que haya una nueva normalización de la presencialidad y haya de nuevo ese confort que haga olvidar lo digital. Por eso será necesario apoyar a los universitarios con docentes preparados con las nuevas habilidades tecnológicas.

Entre otras cosas, el Rector considera también que deben redireccionarse los recursos financieros: Tenemos una importante cantidad de cursos, prácticamente todos los que se imparten de forma presencial ya están en el sitio web. Duplicamos la capacidad de la UATx, lo que en algún momento habría sido la construcción de edificios para salones de clases, ahora lo tenemos en tecnología.

¿Qué no tienen? Tenemos capacidad para que otros 16 mil estudiantes estén conectados al mismo tiempo, pero no tenemos suficiente planta docente, se necesita duplicar.

¿El futuro de la Universidad es la tecnología o el humanismo?

Tiene que dirigirse hacia las dos cosas. Se nos cruzan varios factores y éste es un momento interesante. La nueva normalidad es oportuna para la UATx y para la educación superior en el país. La pandemia fue una tragedia en muchos sentidos, pero también sirvió para que la Universidad diera un golpe brutal hacia la tecnología.

Al ser designado rector veía yo cómo varias universidades llevaban a cabo proyectos digitales, pero en la UATx se veía como cosa lejana porque el tema no estaba en la mentalidad de la Universidad. Necesitábamos un empujón fuerte para el tema de la tecnología y eso lo logramos con la pandemia”. Por otra parte, el sicólogo de profesión y especialista en derechos humanos señala que siempre hubo intención de que la gente tuviera un arraigo mayor hacia el terreno humanista y no es casualidad, porque el ex rector Serafín Ortiz fue un ombudsman y tiene una impronta en el plano de los derechos humanos. “Esa circunstancia es la que me trajo a Tlaxcala.

“Es innegable que estamos ahora en revolución 4.0 , entonces, hay que tratar de armonizar estas dos grandes tendencias: humanismo y tecnología”, dice González Placencia.

ASOCIARSE EN LUGAR DE COMPETIR

Ya que el presupuesto de la UATx es el segundo menos cuantioso del país (después de Quintana Roo), la asociación más que competencia con otras universidades resultó ser una estrategia productiva para la UATx, explica el Rector.

Y así surgió el proyecto denominado Modelo Tlaxcala de Vinculación Interinstitucional, que tiene ahora 16 universidades trabajando. En lugar de competir, hay que colaborar, enfatiza.

Gracias a este modelo, precisa, la UATx se ha dado a conocer a nivel nacional y se ha posicionado en el ranking de las 40 mejores universidades del país. Actualmente mantiene proyectos académicos con universidades reconocidas como Campeche, Baja California Sur, Oaxaca, entre otras.

¿Este modelo funciona a nivel internacional?

No, todavía no ha habido colaboración internacional. Pretendemos que se dé en este corto lapso -después del informe- con una maestría en criminología. Ya empezamos los contactos y para ello nos va a funcionar la experiencia que tenemos en lo virtual, porque un obstáculo siempre ha sido el tema del dinero. Ahora vamos a tener la posibilidad de que nuestros profesores den clases en otras latitudes del mundo.

-Hablando de dinero, ¿cuál es la situación financiera de la UATx?

Desafortunadamente, la Universidad sobrevive todavía gracias a las cuotas. Ese es un tema que tenemos todas las universidades. Idealmente, las universidades estatales deberían vivir con presupuesto estatal, pero como eso no ha sido posible nunca, la Federación apoya y en cada Estado cambia la proporción del presupuesto

“Como secretario académico, pude darme cuenta que en el gobierno de Mariano González había una mala relación con la Universidad, que por supuesto debe haber tenido un impacto en el presupuesto".

Con el siguiente gobernador, Marco Mena, teníamos muchos amigos comunes, lo que ayudó a mejorar la relación que, a la postre, registró un incremento en el presupuesto. Al menos ya no había una actitud de rechazo, como con el anterior.

¿Y la relación con el actual Gobierno estatal?

Ahora, con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros la estamos construyendo; partimos de una buena base. Cuando ella era delegada del Bienestar tuvimos una buena relación, ella estuvo en mi primer informe y para este último informe está invitada, su presencia sería una muy buena señal.

¿Cómo se ha comportado el presupuesto federal?

-Bien, se tarda, pero llega. La verdad es que ahí no hemos tenido reducciones, pese al condicionamiento del gobierno federal.

Agrega que, por su parte, no se cruzan de brazos. “

Abrimos nuestra Dirección de Educación Continua, que nos ha ayudado -por ejemplo- a venderles cursos a la SEP para capacitar profesores, y nos ha ido bien. Si bien es cierto no incrementó el presupuesto, hubo oportunidad para que tuviéramos contratos, en este caso, con la SEP.

¿Las cuotas de los alumnos las regresan vía becas?

Hay un modelo de solidaridad, que no es un modelo consciente pero sí funciona. Los alumnos que pueden pagar las cuotas terminan apoyando a los que son becarios, becas que se miden en salarios mínimos. Cerca del 10 % recibe algún tipo de beca.

¿Suspendieron actividades culturales por la pandemia?

-No se suspendieron, se trasladaron a lo virtual. Así como no hemos logrado despuntar en Deporte a pesar de las instalaciones que tenemos, en el tema de Cultura nos ha ido muy bien. Los grupos artísticos se han ido consolidando bastante.

Al finalizar la charla, el Rector aclara que su administración concluirá en agosto próximo, y no en marzo como dicen algunos rumores, por lo que aún dispone de tiempo para concretar varios proyectos universitarios pendientes.

Con información de Máximo Hernández | El Sol de Tlaxcala

