Vive el sector LGBTIQ+ discriminación laboral

Difícil ha sido la vida para Alejandra. A sus 19 años de edad, para cubrir sus necesidades básicas lo mismo ha vendido dulces que joyería de oro y plata. Actualmente es reina de la comunidad LGBT en Tlaxcala.

No es la única que ha sufrido discriminación para conseguir un empleo. Como ella, muchos de los integrantes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTTTIQ+) han enfrentado la misma situación, de ahí que se han convertido en emprendedores para poder sobrevivir.

En la entidad son vistos como “bichos raros”, los tratan como indigentes, no reciben servicios dignos como cualquier otra persona, son juzgados y los califican injustamente, aunque la violación a su integridad en el ámbito laboral es una de las principales y la que más les complica la vida.

Pese a que algunos integrantes de la comunidad LGBT cuentan con estudios de licenciatura, no tienen las mismas oportunidades para obtener un empleo digno y permanecen durante varios meses sin una fuente de ingresos.

Por lo tanto, se ven en la necesidad de emprender, ya sea en el estilismo, venta de productos o hasta ofrecer espectáculos, aseveró Alejandra, quien también es representante de la colectiva Jóvenes LBGT+Tlax y luchadora por los derechos humanos. Aclaró que merecen respeto y esa es la exigencia por la que luchan cada día.

En su caso, dijo que al ser una mujer transgénero el tipo de discriminación que sufre de manera frecuente es la invalidación a su identidad, pues se refieren a ella con pronombres masculinos, formas ofensivas y hasta con chascarrillos desagradables.

Lamentó que en varias dependencias gubernamentales han recibido discriminación de formas muy deplorables, incluso de particulares, en aspectos de identidad y en el sector salud.

Las personas que acuden al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), de la Secretaría de Salud, no reciben un trato digno, a veces vamos por un chequeo u otro motivo de rutina y nos juzgan como si tuviéramos la culpa de situaciones que le pasan a cualquier persona, vamos al sector salud por apoyo y atención, no por discriminación o para ser señalados,dijo.

Mencionó que en la entidad no existe un registro de quejas o menciones de las personas que han recibido malos tratos por su orientación sexual, tampoco cuentan con una institución que no los discrimine y les externe su apoyo.

La mayoría de la comunidad LGBT no tienen familia, apoyo o trabajo digno, si alguien nos agrede no tenemos una motivación para levantarnos o a quién decirle, tampoco contamos con una institución que no nos discrimine o nos externe su apoyo.

Incluso, recordó que en el municipio capitalino les prometieron que tendrían un Instituto de Inclusión y Diversidad, pero solo fue una simulación.

PERSECUCIÓN JUDICIAL

En décadas pasadas, las personas de la comunidad LGBT eran “levantadas” de la vía pública por simplemente estar, ser y vestir diferente, pero esa persecución judicial permanece vigente.

Durante la protesta pacífica del 14 de febrero en el Centro Histórico de Tlaxcala para visibilizar los crímenes de odio, fueron víctimas de intimidación a cargo de elementos policiacos del estado.

Por ello, externaron la necesidad de capacitar a los elementos de seguridad para sensibilizar, concientizar y visibilizar a las disidencias de la comunidad LGBT para no sufrir más discriminación y hacer presencia cuando son agredidas, violentadas o asesinadas.

CRÍMENES DE ODIO

Para tipificar los crímenes de odio en Tlaxcala fue necesario buscar un registro de cuántos ocurrieron como homicidios, pero no existe una cifra oficial, de ahí que deben ser reconocidos y procesados como asesinatos por homofobia y al tratarse de mujeres trans que sean registrados con su nombre femenino.

La activista reveló que de 2010 a 2015 se registraron 13 casos, pero en realidad han muerto decenas de mujeres trans en la capital, en San Pablo del Monte, Tetla e Ixtacuixtla, quienes tienen registro o fueron registrados como varones.

Finalmente, precisó que muchos integrantes de esta comunidad son activistas derivado del daño que han sufrido, de ahí que no buscan aceptación, pero sí exigen respeto como seres humanos en la sociedad.

13 crímenes de odio entre 2010 a 2015 registra la comunidad LGBT en Tlaxcala.

Alejandra estudia estilismo durante las mañanas, en las tardes trabaja en una tienda de autoservicio y en sus ratos libres se dedica al maquillaje y ofrece espectáculos

