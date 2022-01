Discriminan a migrantes de comunidad LGBTTTI

Me dicen chaquira, llevo 30 días de camino en camión y en tren, salí de mi país porque fui objeto de discriminación a causa de mi diversidad sexual, han querido abusar sexualmente de mí, expresó Antulio Ortiz, migrante oriundo de Guatemala.

Mientras se alberga en la casa del migrante la “Sagrada Familia” de Apizaco, expresó que ha recorrido unos mil 500 kilómetros desde su país, hasta la entidad tlaxcalteca y en el albergue no me dejaron entrar por mi condición, así que me he quedado a dormir en las vías del tren.

De hecho, sus pies están partidos por algunas veces ha tenido que caminar entre parcelas de cultivos y sobre la vías del tren.

Expuso que las personas migrantes que pertenecen a la población LGBTTTI se enfrentan a escenarios de violencia y discriminación desde el lugar de origen, por lo que su migración a la Ciudad de México representa un lugar menor de riesgo para su integridad.

En Apizaco me han tratado bien, es considerado como un espacio seguro para ejercer nuestra identidad sexual de forma libre contrario a Guatemala, enfatizó el migrante de 25 años.

Aclaró que mientras encuentra un empleo entre el personal de Ferrocarriles Nacionales de México, se hospederá en una habitación que edificó de láminas viejas y cobijas en las inmediaciones de las vías del tren.

Se siente feo que me critiquen, que me humillen en Guatemala, aquí en México la gente es más abierta a todo, me siento en confianza y espero llegar a Piedras Negras Coahuila, para asentarme y trabajar para enviar dinero a mi familia.

