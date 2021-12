Acerca Dirección de Atención a Migrantes asesoría a migrantes y repatriados

Con el inicio de la administración estatal y el continuo flujo de deportaciones, la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) acerca asesoría a los paisanos en retorno y repatriados, incluso asesoró a 200 familias migrantes en trámites, servicios y orientación para proyectos productivos.

Municipios Protección Civil de Apizaco auxilia con éxito a mujer en labor de parto

En entrevista, la titular de la institución, Gabriela Hernández Montiel, señaló que pusieron en marcha el programa ‘La DAM cerca de ti’, con el propósito de mejorar las atenciones en los municipios, pues los migrantes necesitan apoyo en los trámites de pasaporte, VISA, entre otros servicios para no ser defraudados.

Lee más: ➡️ Presenta “La Sagrada Familia” agenda a favor de migrantes ante CEDH

Informó que en la coordinación con las autoridades de los ayuntamientos la DAM consolidó 50 enlaces municipales, lo que les ayuda a brindar los servicios a los migrantes y respaldarlos en las diferentes situaciones. “Nos fijamos este objetivo de ayudar a los paisanos por medio de los enlaces, pues es el municipio el primer rector a donde llegar, el ciudadano acude a la presidencia”.

Te recomendamos: ➡️Aplica repatriado la responsabilidad para autoemplearse

Gabriela Hernández mencionó que en los primeros 100 días de gobierno estatal la DAM intensificó sus acciones de capacitación tanto a los enlaces municipales, como a las familias de los migrantes, ayudando a que sepan cómo actuar ante diferentes circunstancias. Las atenciones son gratuitas para la población en general.

Agregó que la DAM está ubicada en Plaza de la Constitución sin número, Colonia Centro de la capital. Su horario es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Su número de emergencia es el 246 101 34 72, así como el 246 46 6 28 88.





Lee más: ➡️[Video] Miedo a morir no es por Covid-19 sino en manos de policías: Migrante





200 familias migrantes fueron capacitadas por la Dirección de Atención a Migrantes.





CONTINÚA LEYENDO: ⬇️

Local Migrantes no gozan de derechos básicos

Municipios Reutilizan sepulturas antiguas en Zitlaltepec Local Reduce CEDH rezago de 48 por ciento en las quejas