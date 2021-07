Sin avance, iniciativa contra crímenes de odio en Tlaxcala

La entidad tlaxcalteca no es ajena a los crímenes de odio ocurridos contra personas que tienen diferentes preferencias sexuales. Tipificar este delito es indispensable porque brindará mayor seguridad a este sector.

No obstante, la iniciativa presentada en el Congreso local no registra avances, incluso hubo un retroceso, pues hace unos meses fue turnada a las comisiones correspondientes, pero el dictamen fue en contra.

Por lo tanto, no hay avances para sancionar los crímenes de odio en la entidad, acusó Daniel Sosa Rugerio, enlace de la Secretaría nacional de diversidad sexual de Morena en Tlaxcala.

Explicó que integran la Secretaría Nacional de Morena con la finalidad de impulsar la agenda LGBTTTIQ+ entre el partido, senadores, diputados locales y federales, así como presidentes de comunidad.

El término LGBTTTIQ+ integra a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer en el estado.

Sosa Rugerio mencionó que en Tlaxcala se han dedicado a promover la agenda política en diversidad sexual, buscando enlaces con los diputados en el estado para originar las reformas que faltan en la entidad en este rubro. Actividades que realizan sin fines de lucro, pues no perciben algún sueldo por el trabajo en la secretaría.

Aseveró que, hasta el momento, solo la diputada Mayra Vázquez les abrió las puertas para impulsar la tipificación de crímenes de odio desde el Congreso local.

Dijo que, aunque la iniciativa fue dictaminada en contra, en próximos días insistirán para que los legisladores aprueben esta modificación al código civil.

Precisó que en Tlaxcala no pueden proporcionar cifras respecto a asesinatos de odio contra personas de la diversidad sexual, pero no se debe a que no ocurran estos hechos, más bien se trata de que los homicidios no son calificados como tal porque no existe un protocolo de atención para los casos y se clasifican en otros delitos.

Además, dijo que el tema continúa siendo un tabú porque los familiares de las víctimas se sienten amenazados y en peligro cuando visibilizan estos asesinatos.

Finalmente, destacó que sancionar los crímenes de odio ayudará a ganar espacios en el ámbito de la seguridad para la comunidad diversa.

Tipificar los crímenes de odio, exhortará a la creación de un protocolo por parte del Sistema de Justicia del Estado para atender estos asesinatos y sancionarlos.

