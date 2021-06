Comunidad LGBTTTIQ+ consolida sus derechos

En Tlaxcala, integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ+) esperaron muchos años para que el respeto a algunos de sus derechos fueran plasmados en la ley, sin que eso signifique su ejercicio pleno. Por varios años, colectivos, asociaciones civiles y activistas fueron partícipes de una lucha que les permitiera combatir y erradicar la discriminación y la intolerancia, tratos de los que históricamente fueron víctimas.

Durante la actual legislatura y en menos de dos años, la comunidad LGBTTTIQ+ de Tlaxcala ha visto consolidados tres importantes logros: matrimonio civil igualitario, reconocimiento a la identidad de género de personas trans la tipificación de las terapias de conversión

La primer conquista ocurrió a inicios de octubre de 2019 cuando el Congreso local avaló reformas al Código Civil de Tlaxcala para dar a las personas trans –mayores de 18 años- el derecho de obtener una nueva acta de nacimiento, en la que se reasigne su nombre y sexo.

Varios meses después, en diciembre de 2020, los congresistas avalaron diversas disposiciones al Código Civil de Tlaxcala para permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, con reformas a los artículos 39 primer párrafo, 42 primer y tercer párrafo y el artículo 46 del Código Civil.

Más recientemente,aprobaron reformas al Código Penal del estado, para incluir como una violación a la intimidad sexual a quien obligue a otro a recibir una terapia de conversión sexual, por lo que quien lo haga será castigado con una pena de dos a cuatro años de prisión.

Y son consideradas terapias de conversión sexual las sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona.

HAY MUCHOS PENDIENTES: ACTIVISTA

Ayer, con motivo del Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBT, Paola Jiménez Aguirre, representante estatal de la Red Nacional de Mujeres Trans, platicó a El Sol de Tlaxcala que en el estado todavía hay pendientes con la comunidad LGBTTTIQ+.

Aunque destacó que en Tlaxcala sí tienen mucho que celebrar, al hacer referencia a los tres grandes logros pues explicó que fueron muchos años, con trabajo con varias Legislaturas, indicó que su lucha no ha terminado y que deben redoblar esfuerzos en la construcción de puentes de comunicación para que sus derechos sean efectivos.

Lamentó que en pleno 2021 en Tlaxcala exista resistencia de la ciudadanía para aceptar y reconocer plenamente los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ pese a reformas a las leyes persista la discriminación y la intolerancia hacía ellos.

Añadió que los pendientes son en prácticamente todos los sectores, en empleo, educación salud, justicia y hasta en el tema electoral, pues recordó la simulación que hizo el partido Fuerza por México en la postulación de candidaturas LGBTTTIQ+ para la integración de ayuntamientos y presidencias de comunidad durante el actual proceso electoral.

NO HAY MUERTES POR ORIENTACIÓN SEXUAL

De acuerdo con el informe “La otra pandemia. Muertes violentas LGBTI+ en México, 2020”, emitido por la organización Letra S, Tlaxcala no registra asesinatos por odio de personas pertenecientes a la comunidad LGBT.

Afortunadamente Tlaxcala es uno de los estados de la República que tiene un bajo número de crimines por odio, quizá no han salido a la luz o no se han dado a conocer, pero esperemos que realmente sean cifras reales, que no haya datos que no nos han dado a conocer, pero sí creemos en que Tlaxcala los números son mínimos en comparación con otros estados como Veracruz o Guanajuato, donde existe estadísticas altas,expresó la activista Paola Jiménez Aguirre

Opinó que aunque no hay en la entidad ese tipo de delitos, eso no exime a los encargados de procurar justicia de vigilar que haya un trabajo de capacitación y prevención para evitar que estos números puedan incrementar.

Por otro lado, indicó que en Tlaxcala urge la tipificación de los crímenes por odio, pues dijo que es necesario que haya leyes preventivas, y que en caso de que exista quien cometa ese tipo de delitos se sancione de la manera correcta y adecuada.

