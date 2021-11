En Tlaxco, despiden a oﬁcial por ser de comunidad LGBT

Una oficial policial adscrita a la Dirección de Seguridad Pública de Tlaxco fue dada de baja por órdenes del alcalde, Armando Flores López, con el argumento de que pertenece a la comunidad de diversidad sexual.

Diana Mirleth C., explicó que el pasado 20 de septiembre de este año fue dada de baja por la administración actual que representa al partido Movimiento Regeneración Nacional, sin previa notificación.

"El comandante de la policía de Tlaxco, Zeferino López Ordóñez, le informó al presidente municipal de mis preferencias sexuales y cuando me presenté a laborar ya no me aceptaron, eso es despido injustificado", dijo en entrevista.

Comentó que días antes de que le extendieran una incapacidad médica, los jefes policiales la mandaron hacer guardia en una patrulla contaminada, donde un oficial perdió la vida al infectarse de coronavirus.

"Me contagié porque nunca desinfectaron la patrulla, también contagié a mi pareja y pese a ello el secretario del Ayuntamiento, Alberto Sánchez de Gante, tuvo conocimiento y nos enviaron un tanque de oxígeno para acabar con la enfermedad, pero no me pagaron mis quincenas que no laboré por enfermedad".

Ante ello, señaló que ya acudió a la instancia legal para que se hagan valer sus derechos, pues "me despidieron en forma injustificada, sin darme oportunidad de instalarme en mi área de trabajo".

El 20 de septiembre Diana Mirleth fue dada de baja por la administración de Tlaxco, sin previa notificación.





