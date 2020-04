Asistentes a tianguis de Zacatelco, no creen en Covid-19

El 30 % de personas que acuden al mercado “Ignacio Bonilla Vázquez” de Zacatelco lo hacen sin medidas preventivas ante la contingencia sanitaria y su posición es de asegurar que el coronavirus no existe, estimó Adolfo Portillo Cisneros, representante de locatarios de este establecimiento comercial.

“Nosotros hemos tomado todas las medidas necesarias como utilizar gel antibacterial y cubrebocas en todos los puestos”, refirió.

Informó que colocaron dispensadores y han acordonado el perímetro del mercado con presencia de cuatro personas en cada acceso.

“Tenemos gente encargada de poner gel a visitantes, a quienes hemos invitado a que vayan solos, es decir una persona por familia”, sostuvo Portillo Cisneros.

Lamentó que en la contingencia haya la gente que no obedece, “dicen que no tienen dónde dejar a sus hijos, por lo que hace falta que intervenga la autoridad directamente, ya que a nosotros no nos hacen caso”.

Enfatizó que muchas personas dicen que no creen en el coronavirus, “aseguran que es un invento del gobierno”.

Subrayó que no pueden generalizar de ese sentir porque la mayoría de ciudadanos usan cubrebocas, “son menos los que llegan al mercado y lo hacen con cuatro a cinco integrantes de su familia, esas personas lo saturan”.

El representante del comité de locatarios señaló que son 110 integrantes de su agrupación y la venta principal es de frutas y verduras.

