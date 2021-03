Aspira Alejandro Romero a ser alcalde de Terrenate

El docente de profesión y empresario de espectáculos, Alejandro Romero Durán, se inscribió en el proceso interno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para contender por la candidatura a presidente municipal de Terrenate.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el aspirante manifestó que se inscribió por Morena porque su ideología se identifica plenamente con los principios de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a nivel estatal la virtual candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, a quien “apoyaré con todo porque es el mejor perfil”.

Alejandro Romero Durán aspira a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Terrenate/Moisés Morales

Relató que su aspiración es legítima, al igual que la de los otros cuatro registros existentes, aunque precisó que él no se inscribió solo para ver qué pasaba o negociar un puesto de trabajo, sino para lograr su anhelo de gobernar la tierra que lo vio nacer y hacer que Terrenate trascienda a nivel estatal y nacional.

“Deseo poner toda mi experiencia al servicio de mi gente para que Terrenate tenga el lugar que merece en la geografía estatal y nacional”.

Alejandro Romero, de 41 años de edad, indicó que como docente ha conocido las necesidades de los jóvenes e impulsado los sueños de 20 generaciones a través del subsistema Cecyte, en los municipios de Tequexquitla, Tzompantepec, Totolac, Zacatelco, Tepeyanco, Tetla y su natal Terrenate.

No obstante, el originario de Chipilo también ha recorrido gran parte de la república mexicana como empresario de espectáculos y por la renta de audio e iluminación profesional para grupos musicales a través de “Producciones Drácula”.

“Cuando llegamos a otras partes siempre nos preguntan de dónde somos y cuando les decimos que de Terranate, es lamentable que no conozcan a nuestro municipio, pareciera que al exterior de Tlaxcala solo existen Apizaco, Huamantla o Tlaxco… por eso quiero poner mi mejor esfuerzo para que mi tierra trascienda, pues el potencial lo tenemos”.

Alejandro Romero se limitó a decir que ya trabaja en un ambicioso proyecto que logre potenciar la riqueza cultural, histórica, gastronómica y de ecoturismo para generar movilidad económica y el autoempleo, pero evitó dar detalles para no infringir la ley electoral y prefirió anunciar su plan de trabajo una vez que sea electo como candidato.

-¿Confías en el método de selección y en la encuesta?

-“Confío plenamente en nuestras dirigencias nacional y estatal y sé que habrán de elegir al mejor perfil. Tengo un trabajo de 20 años que me respalda y mis paisanos lo reconocen, saben que soy un perfil nuevo, pero que como ciudadano siempre he apoyado desde dónde me he encontrado y muchas personas me impulsan y por eso decidí inscribirme”.

Alejandro Romero Durán es docente del subsistema Cecyte con 20 años de trayectoria en siete municipios de Tlaxcala, entre ellos su natal Terrenate y empresario de espectáculos.

