Atiende Ministerio a víctimas en comunas: José Antonio Aquiáhuatl

A fin de atender casos de víctimas de un delito en comunidades de Tlaxcala, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) instaló mesas móviles de trabajo en algunas cabeceras municipales.

Durante la segunda visita a las 10 Agencias del Ministerio Público que lleva a cabo personal de la PGJE en esta administración, los servidores públicos reactivaron las carpetas de investigación archivadas por años.

Ahí, la gente se quejó de que existen denuncias por robo, lesiones, fraude, abuso de autoridad y trata de personas que están en el archivo “muerto” , y el Ministerio Público no tiene tiempo para dar solución a todos los casos.

Y aún cuando existe el abogado de oficio y el asesor jurídico de ayuda a las víctimas, los reclamos contra la PJGE persisten por dilación.

ROBO A CARGA PESADA, DELITO MÁS FRECUENTE

José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, titular de la PGJE, fue entrevistado en Tzompantepec antes de que atendiera algunos casos de víctimas de un delito.

“Se trata de darle confianza a las víctimas, atendiendo cada caso en forma personalizada... tomamos decisiones ejecutivas, pues me acompañan todos los directores de áreas de la Procuraduría”, externó.

Luego, admitió que uno de los delitos que más pega a la población es el robo a carga pesada en Calpulalpan, Huamantla y Tequexquitla, este último, considerado un foco de alerta roja, sin embargo, expuso que trabajan en el combate a las drogas pues el cristal es el principal enervante que trafican las bandas delictivas.

Aquiáhuatl Sánchez anunció que en breve se integrará personal como peritos, abogados y policías para fortalecer el Ministerio Público y servir en forma oportuna cada caso de una víctima y aclaró que los nuevos servidores públicos reciben capacitación, para atender las quejas de la población por rezago de expedientes.

Dijo que con aprovechan que el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, les asignó un recurso adicional para emplear a más gente en todas las áreas.

Y reiteró que la atención que brindan a la ciudadanía cuando esta es solicitada en el Ministerio Público es “buena, pues desde el 2018 hemos implementamos una línea de WhatsApp para quejas de la agencia del Ministerio Público”.

Recalcó que se acercan a las comunidades para darle celeridad a las carpetas de investigación y denuncias pues la gente no tiene recursos para acudir hasta los Distritos Judiciales, no obstante, lamentó que los alcaldes no acudan a las reuniones de trabajo en materia de seguridad para conocer los resultados de su policía, como el caso de El Carmen Tequexquitla.

EN BREVE

