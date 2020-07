Capacitan a personal docente

Durante esta semana tienen jornada de capacitación a distancia los maestros que están frente a grupo en educación básica, de cara al siguiente ciclo escolar. Prácticamente del 27 al 31 de julio realizan los Consejos Técnico Escolares, también en línea.

Se trata de 22 mil 180 docentes de educación inicial, inicial indígena, preescolar Uset y Sepe, educación preescolar indígena, primaria Uset y Sepe, primaria albergues, primaria indígena, segundaria general, secundaria técnica, telesecundaria Uset y Sepe, educación especial Uset-Sepe, educación extraescolar, preescolar particular, primaria participar, telesecundaria particular y secundaria particular.

Ante ello, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Florentino Domínguez Ordóñez, reconoció el trabajo de las y los maestros de Tlaxcala, por su vocación de servicio y disposición de trabajo en esta emergencia sanitaria que provocó las clases a distancia.

Afirmó que a pesar de las circunstancias el magisterio hizo posible que la preparación escolar de los estudiantes no se detuviera, la garantizaron y salvaron el ciclo escolar 2019-2020. “Las maestras, junto con los supervisores y jefes de sector no se achicaron su enorme vocación de servicio y le entraron a ese nuevo modelo educativo. Ahorita los estamos actualizando en esos temas”.

Asimismo,comentó que la semana pasada lo jefes de sector y supervisores ya fueron capacitados, al igual que los directivos de las escuelas de educación básica. Dentro de los temas que abordaron fueron los correspondientes a la educación a distancia.

Posteriormente, opinó que en estos tiempos de pandemia la Sepe encuentra disposición de trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por medio de la Sección 55 y 31 en el estado.

“Han estado participando y haciendo también que las estructuras sindicales respalden esta nueva vivencia que tenemos en educación. Ya todo es a distancia, la capacitación es en esta modalidad. La comunicación que tenemos con los maestros es a distancia, porque lo más importante es la salud y la vida de la comunidad educativa”.

Del 27 al 31 de julio se llevarán a cabo los Consejos Técnico Escolares en línea.

