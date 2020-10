Cementerios estarán cerrados en la capital

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, precisó que los panteones en el municipio permanecerán cerrados el próximo uno y dos de noviembre, esto para evitar aglomeraciones y la propagación de la Covid-19.

Aseveró que la pandemia sigue presente, de ahí que priorizaron la salud de la población para llegar a esta determinación.

No obstante, dijo que no puede romper con las tradiciones, de ahí que no descartó que en algunas comunidades los camposantos permanezcan abiertos, pero tendrán que hacerlo con estrictas medidas de higiene.

“Las autoridades en las comunidades que determinen que sean abiertos los panteones deberán hacerlo de manera ordenada y con medidas de higiene, como el uso de cubrebocas, dotar de gel antibacterial y mantener la sana distancia”, precisó.

Recordó que en Día de Muertos se tiene la costumbre de visitar a los difuntos, llevar flores, veladoras y algunos casos hasta ofrendas, pero este año no podrá ser así por la situación de salud que prevalece.

Indicó que los panteones en la capital permanecen cerrados, pero el uno y dos de noviembre serán más estrictos en el ingreso de la ciudadanía.

15 panteones existen en las diferentes comunidades que integran el municipio de Tlaxcala.

