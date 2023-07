Culpan por mal estado de presa a comisariado en Zacatelco

Integrantes de la comisión comunitaria que atendía la presa de Acomulco, en Zacatelco, culpan al comisariado ejidal de no darle mantenimiento y tenerla en malas condiciones.

Adolfo Arenas Flores, quien dirige la agrupación ciudadana, sostuvo que al estar llena de tule, el agua no fluye y tiende a secarse nuevamente.

Señaló que las lluvias en los últimos ocho días han sido constantes, pero la maleza obstruye la distribución del agua en la presa, por lo que hay zonas secas.

Refirió que los trabajos que hicieron con máquina de infraestructura del estado, no fueron de desazolve al interior del espejo de agua, “la realidad es que el señor comisariado ejidal y su comitiva no tienen capacidad ni iniciativa, no supieron qué hacer con esa máquina, más bien fueron a sacarse la foto”.

Subrayó que para que la presa recobre su cauce, necesitan hacer una serie de trabajos, primero dar mantenimiento a los boca tormentas, que están distribuidos en la Sección Cuarta, “son los que capturan el agua pluvial para meter a la presa”.

Señaló Arenas Flores que ninguna autoridad va a limpiar los boca tormenta, por lo que el líquido se distribuye en calles aledañas, una frente al Centro Turístico, “donde se hace una alberca y todo alrededor sobre carretera, donde no se puede caminar”.

Lamentó que al no recibir mantenimiento y llenarse de tule siga en condiciones de riesgo. “El tule es la mayor plaga que puede tener un lugar de esos, cualquier tipo de laguna la seca, está llena de tule, nadie hace nada”,

Ante esto, hizo un llamado al comisariado ejidal y a las autoridades federales, estatales, así como de comunidad para que limpien lugar, “porque si no lo hacen, en un año a estas fechas el lugar estará seco”.

Sostuvo que durante 16 años la comisión comunitaria cuidó la presa, pero ahora se les ha impedido darle mantenimiento, “nunca se vio como ahora. No nos dejan hacer nada, dijeron que es de ellos, que iban a recuperarla, por eso nos abstuvimos y ahí están las consecuencias, es un lugar sucio”.

Arenas Flores comentó que al tener más agua, a la presa se han acercado animales silvestres, además de que quedaron algunos peces.