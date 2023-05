Da Curato oportunidad de empleo a los “viene viene”

28 cajones para automóviles y cinco para motocicletas forman parte de el Curato, área de estacionamiento gratuito al exterior de la Casa Cural de la Parroquia de Santa Inés Zacatelco.

Este espacio del centro del municipio tiene su historia y es de los más concurridos, por la dinámica social de la localidad sureña.

Ahí, los “viene viene” coordinan el estacionamiento vehicular. Durante cinco horas reciben apoyos económicos, que en suma alcanzan los 400 pesos, para cada uno.

Ángel Rodríguez Lozano es uno de los seis “viene viene”, actividad que le ayuda a su economía. El vecino de la avenida Cruz Colorada de la Sección Segunda comentó que se rolan para cumplir horarios de cinco horas, de tres a cuatro días por semana.

Señaló que la actividad está dividida de 8:00 a 10:30 horas, de 10:30 a 16:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Sostuvo que el fiscal de la parroquia es el responsable de permitirles trabajar. De hecho, Rodríguez Lozano subrayó que por turno perciben entre 300 a 400 pesos durante cinco horas.

Las propinas van de los dos hasta 10 pesos, “algunos no dan, pero siempre hay respeto”.

Mientras apoyaba la salida de un vehículo, refirió que “hay un trato educado en su labor, todos son buenos, nosotros también los tratamos bien, los que se van y no nos dan no hay problema, no es a la fuerza, los respetamos”.

Comentó que es fiscal de la parroquia es quien les autoriza su actividad en el Curato y cada semana le aportan un apoyo voluntario.

Nos rolamos, en una semana estamos lunes, miércoles viernes y domingo, y en la siguiente martes jueves y sábado, informó.

Recordó que de niño veía que daban clases particulares al interior del Curato, cuando estudiaba en la primaria Zaragoza, por lo que ve el lugar como histórico y de valor para Zacatelco.

El Curato es un lugar ubicado entre las avenidas Independencia y Lerdo de Tejada, a pocos metros de la primaria Ignacio Zaragoza.