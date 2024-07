Desaloja el ayuntamiento capitalino a artesanos y comerciantes de la Plaza Xicohténcatl

El ayuntamiento de Tlaxcala procedió al desalojo de artesanos y comerciantes instalados en la Plaza Xicohténcatl, al señalar que no cuentan con los permisos para desempeñarse en este espacio público.

Amparados en la normatividad de protección de monumentos históricos, la administración municipal planteó que velarán por proteger los inmuebles que forman parte de la historia de la ciudad capital.

La administración que encabeza Maribel Pérez Arenas detalló que las acciones fueron emprendidas en cumplimiento de la normatividad vigente, así como para cumplir con el Decreto por el que declaran a la Ciudad de Tlaxcala como zonas de monumentos históricos y a la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 2021, de la incorporación del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, como patrimonio mundial.

Por lo tanto, implementaron un operativo para no permitir que la colocación de artesanos y comerciantes, la tarde-noche del miércoles tres de julio, en la Plaza Xicohténcatl; no obstante, la mañana de este jueves cuatro de julio algunos comerciantes todavía se colocaron este espacio, quienes señalaron que no fueron apercibidos por la autoridad municipal.

Es importante señalar que en el Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento de Imagen Urbana, de la demarcación, no permiten que el Centro Histórico, así como la zona de monumentos sean invadidos con construcciones, puestos ambulantes o comercios en cualquiera de sus modalidades u otras edificaciones.

La administración municipal refirió que con relación al grupo de artesanos que se instaló en la Plaza Xicohténcatl, el día sábado 29 de junio, no tramitó ningún permiso o acuerdo para actividades comerciales en la Plaza, ya que, al hacerlo, se estaría incurriendo en responsabilidad por incumplimiento a la normatividad.

El ayuntamiento reiteró que el retiro fue para un grupo que se encontraba ejerciendo actividad comercial sin la autorización respectiva, pues en ningún momento exhibieron permiso alguno para instalarse en la Plaza Xicohténcatl, ni en algún otro lugar.

Los espacios considerados como la zona de monumentos históricos de la capital tlaxcalteca son: la Plaza Xicohténcatl, iglesia de San José y el resto del Centro Histórico.

