Concluyen obras en mercado de artesanos, en la capital de Tlaxcala

A casi dos años de haber sido anunciada, la construcción del mercado de artesanos en la capital de Tlaxcala prácticamente ha concluido.

En el inmueble construido sobre la calle Xicohténcatl, en el espacio que durante muchos años funcionó como estacionamiento, está pendiente concluir algunos detalles de acabados, el retiro de restos de materiales de construcción y la limpieza general.

Con un avance de más del 95 %, el inmueble, que forma parte del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se encuentra en la última etapa, la de verificación, y tras un recorrido hecho por autoridades municipales y federales fueron hechas algunas observaciones que la empresa encargada de la construcción deberá solventar.

De acuerdo con Miguel Ángel Chávez, jefe de la oficina de la presidencia municipal de Tlaxcala, filtraciones de humedad, funcionamiento de la red eléctrica, trabajos de limpieza y de pintura son los pendientes, que aunque son menores deben ser atendidos antes de su puesta en operación para garantizar la seguridad y no represente una inversión complementaria en un futuro. Y a eso se suma el equipamiento.

RETRASO DE VARIOS MESES

La inauguración de la obra ha sido pactada para mediados de julio próximo con la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y del titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón.

Sin embargo, el inicio de actividades de ese centro tiene un retraso de varios meses (responsabilidad de la empresa constructora), pues de acuerdo con el proyecto presentado por la dependencia federal su entrega había sido pactada para noviembre del año pasado, junto con la remodelación de las plazas de la Constitución y Xicohténcatl, que formaron parte del mismo programa.

De acuerdo con la Sedatu, el inmueble de 947 metros cuadrados fue construido en una superficie de mil 176 metros cuadrados y posee una sala de exposiciones, área para la administración, para residuos, una ludoteca, dos áreas de sanitarios (para visitantes y artesanos), lavaderos, cuarto de intendencia y bodegas.

Para que los artesanos, artistas, pintores, escultores y creadores puedan exhibir y vender sus productos fueron construidos 30 cubículos, distribuidos en dos bloques (A y B), y hay, por lo menos, cuatro espacios de jardinería.

LA ADMINISTRACIÓN

Miriam Ramírez Velázquez será la administradora del Mercado de Artesanos de Tlaxcala, y también ya ha sido nombrado el personal que se hará cargo de los trabajos de mantenimiento y de limpieza, y una vez que el ayuntamiento reciba la obra de manera oficial el mercado será habilitado y equipado. Miguel Ángel Chávez explicó que el mercado no será destinado en concesión a una sola persona o asociación, pues la intención es que la totalidad de los artesanos pueda ofrecer sus productos.

Indicó que la proyección inicial es que los 30 espacios del inmueble sean usados por temporadas mensuales, ya sea para la instalación de artesanos y creadores de un solo giro o con diversificación de productos, pero a fin de que todos los artistas, de forma rotativa, puedan acceder temporalmente a un local.

Comentó que por el momento la ocupación del mercado será únicamente de artesanos del municipio capitalino, pero no descartan un escenario en el que puedan invitar a otros municipios en temporadas específicas para que puedan dar un valor agregado al mercado, cómo los textiles de Contla o la talavera de San Pablo del Monte, por ejemplo.

PRIORIZARÁN LA CERTIFICACIÓN

Una vez que el mercado de artesanos esté listo los espacios serán proporcionados a los creadores certificados, es decir, a aquellos que cumplan con los protocolos y las normas establecidas por la Coordinación de Artesanos del gobierno del estado y, en el caso del municipio capitalino, el padrón es de aproximadamente 40.

Sin embargo, no es una lista definitiva ya que muchos de ellos están todavía en el proceso de obtener el reconocimiento por parte de la institución gubernamental.

El jefe de la oficina de la presidencia municipal de Tlaxcala mencionó que no todas las personas que se instalan en la Plaza Xicoténcatl (un padrón de más de 150) para ofrecer sus productos podrán acceder a un espacio en el mercado, puesto que no todos cumplen con el perfil de artesanos, sobre todo porque varios de ellos se dedican a otras actividades comerciales y al interior del mercado no habrá venta de fayuca o de alimentos.

COBROS MÍNIMOS, OFRECEN

Sin revelar el monto, Miguel Ángel Chávez aseveró que los artesanos que accedan a un espacio en el mercado pagarán una cuota mínima, para que el pago no se convierta en una carga para los creadores y les cause un detrimento.

Eso sí, explicó que al haber al interior del mercado dos bloques de artesanos, uno de zona preferencial y otro al fondo, establecerán dos cobros distintos para que exista una competencia leal.

IMPULSO TURÍSTICO

Algunas de las acciones que serán implementadas para hacer llegar a los turistas al mercado es que la ruta del tranvía pase por la calle Xicohténcatl, donde está el mercado, para que los paseantes puedan adquirir los productos elaborados por manos las tlaxcaltecas.

Por el momento, no ha sido establecido si será suspendido el tránsito vehicular en esa vialidad ubicada en la parte trasera de la alcaldía capitalina, en tanto, las autoridades municipales trabajan en mejorar la imagen urbana con el pintado de las fachadas, en el funcionamiento del alumbrado público y para garantizar la seguridad de los turistas.

En próximos días, en puntos estratégicos del centro histórico de la entidad será colocada la señalética que permita al turista llegar al inmueble, y el mercado será vinculado con la capilla de San Nicolás Tolentino que, de manera visual, es el edificio de mayor conexión para que los paseantes puedan visitar ambos espacios.

EL PROYECTO

En agosto de 2020, la Sedatu anunció que como parte del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, la ciudad de Tlaxcala recibirá 240 millones de pesos para desarrollar cinco proyectos urbanos, sin embargo, el monto fue menor (67 millones 418 mil 231 pesos) y las obras también.

A inicios de 2021 el titular de la dependencia federal avisó el inicio de los trabajos para la construcción del Mercado de Artesanos, para remozar las Plazas de la Constitución y Xicohténcatl, y para reconstruir en su totalidad el mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras” (proyecto que no fue ejecutado tras la oposición de los locatarios).

Según la Sedatu, 16 millones 106 mil 437.18 pesos fueron destinados para la renovación de la Plaza de la Constitución; 30 millones 397 mil 303.18 pesos para la Plaza Xicohténcatl y 20 millones 914 mil 491.80 pesos para la construcción del Mercado de Artesanos.

El inmueble cuenta con las siguientes características: instalación hidráulica, sanitaria, pluvial, eléctrica, contra incendios, voz y datos, así como circuito cerrado CCTV, muebles de baño, herrerías y señalética exterior.

