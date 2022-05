Acusan artesanos de la capital sufrir injusticias y atropellos

Nuevamente, artesanos de la Plaza Xicohténcatl, en el municipio de Tlaxcala, fueron desalojados de su lugar de trabajo por personal del ayuntamiento capitalino y elementos policiacos, el hecho causó molestia e indignación, pues acusaron que han sido víctimas de injusticias, atropellos e intimidaciones por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con versiones de los afectados, la noche del viernes realizaron una manifestación pacífica y se instalaron en la Plaza Xicohténcatl para tener ventas, pero alrededor de las dos de la madrugada de este sábado fueron retirados y les decomisaron sus casetas.

Al hecho lo calificaron como injusto, pues acusaron que los trataron como delincuentes, a pesar de que su protesta fue pacífica, no hubo agresiones, cierre de vialidades o afectaciones a terceros.

Acusaron que el personal del municipio arribó sin notificación o documentación sobre el desalojo y actuaron con exceso de fuerza, lo que violentó sus derechos y libre expresión.

Y es que el hartazgo llevó a la mitad de la planilla de artesanos, alrededor de 38 o 40, a protagonizar dicha manifestación, pues llevan más de un año sin tener un lugar específico para vender y las autoridades municipales ha incumplido su promesa de regresarlos a la Plaza Xicohténcatl.

Los quejosos recordaron que hace un año firmaron una minuta con la administración municipal pasada para que, al concluir las obras de remodelación en dicha plaza, pudieran regresar a trabajar, acuerdo que determinaron representantes de artesanos y personal del ayuntamiento, pero el inconveniente fue que el actual gobierno municipal, que dirige Jorge Corichi Fragoso, no ha validado ese documento y les ha dicho que no pueden regresar.

“Nos han traído de un lado para otro, cuando nos quitaron de la Plaza Xicohténcatl nos reubicaron en Plaza Juárez, luego nos pasaron a San José, cuando fue el voleibol de playa nos mandaron a lo más lejano y le dieron preferencia a otros artesanos”, externó uno de los afectados.

Dijo que han mantenido entre ocho y 10 reuniones con la secretaria del ayuntamiento, Katy Valenzuela, las cuales han sido con previa cita, pero en ninguna ha llegado el alcalde Corichi, pues no les ha dado la cara para darles una solución a este problema.

Incluso, dijeron que la noche del viernes, previo al desalojo, mantuvieron otra reunión con Katy Valenzuela, a quien le externaron la petición de regresar a la Plaza Xicohténcatl para poder vender, pero no les dio una respuesta concreta.

AYUNTAMIENTO IMPONE CASTIGO

Tras el desalojo de artesanos y el decomiso de casetas, este sábado optaron por instalarse en Plaza San José, pero personal de la comuna pasó a notificar puesto por puesto que deberían retirarse, pues como castigo por manifestarse no podrían vender un fin de semana.

Incluso, acusaron que Paul Hernández Gómez, director de gobernación, les precisó que de no retirarse mandarían a traer elementos de la policía municipal.



Andan puesto por puesto identificando a quienes se manifestaron pacíficamente, el licenciado -Paul Hernández Gómez- dijo que iba a acudir con policías si no nos retiramos, nos quieren sancionar con un fin de semana sin permitir instalarnos”, precisó un comerciante que pidió el anonimato.

Agregaron que el conflicto ha provocado que el grupo de artesanos se divida y la mitad que no participó en la manifestación sí podrá instalarse este fin de semana para vender sus productos, pero deberá hacerlo en Plaza San José.

Además, recordaron la promesa incumplida durante la campaña de Jorge Corichi, pues les dijo que los respaldaría y los regresaría a la Plaza Xicohténcatl.

No les pedimos apoyo a las autoridades municipales, solo queremos trabajar, nos hemos adaptado a las situaciones que nos han dicho, nos vendieron lonas en 200 pesos para mejorar la imagen, pero son de mala calidad, a unas semanas de su uso se han roto y están deterioradas”, pidió uno de los afectados.

Actualmente, cumplen con un pago mensual de 400 pesos al ayuntamiento de Tlaxcala por derecho de piso, monto que fue incrementado sin argumentar alguna razón, pues el costo era de 200 pesos al mes.

“Hemos platicado con los heladeros y globeros, ellos pagan 900 pesos al mes, son unos 30 pesos por día y se instalan diario, nosotros -artesanos- pagamos 50 pesos por día y solo trabajamos los sábados y domingos”, comentaron.

Finalmente, los artesanos sancionados dijeron no saber que harán, pues no trabajar un fin de semana es un duro golpe a su economía al no tener recursos para alimentar a sus familias y pagar los gastos básicos.

