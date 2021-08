En septiembre estará listo Centro Histórico de la Capital de Estado

Si no ocurre algún contratiempo, a inicios de septiembre, en aproximadamente un mes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregará las tres obras del Programa de Mejoramiento Urbano que son ejecutadas en el municipio de Tlaxcala.

Se trata del remozamiento de las plazas de la Constitución y Xicohténcatl, así como la construcción del Mercado de Artesanías, obras cuyos trabajos arrancaron de manera formal en enero pasado, cuando autoridades municipales y federales hicieron un recorrido por esos sitios.

A más de medio año de distancia, las labores registran un notorio avance, pues en ambas plazas ha sido cambiado el piso casi en su totalidad y esta semana iniciaron los trabajos para la instalación de la nueva red de drenaje pluvial, a fin de evitar futuras inundaciones en las principales calles de la capital durante temporada de lluvias.

Así quedará la Plaza de la Constitución según las imágenes objetivo del proyecto de la Sedatu / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

LOS PROYECTOS

La Plaza Xicohténcatl, un parque ubicado en las inmediaciones del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala, recientemente declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), es uno de los espacios que son remodelados.

Ahí, la Sedatu proyectó la intervención en dos mil 692 metros cuadrados para ejecutar, en un lapso de siete meses, la colocación de jardinería, cambio de banquetas, construcción de andadores, sustitución de mobiliario urbano, rehabilitación de vialidades y de cruce seguro para el peatón.

La Plaza de la Constitución, parque sumamente concurrido por locales y visitantes ya que en su perímetro además de restaurantes y comercios se ubica el Palacio de Gobierno, el expalacio de Justicia, la Casa del Ayuntamiento y algunos museos, es el otro sitio que está siendo modernizado y en donde los trabajos iniciaron primero.

Ahí, la dependencia federal ha proyectado intervenir 11 mil 967 metros cuadrados para hacer labores similares a la Plaza Xicohténcatl: jardinería, cambio de banquetas, construcción de andadores, sustitución de mobiliario urbano, rehabilitación de vialidades y de cruces seguros para el peatón.

Un proyecto nuevo que surge para dar espacio para que creadores de la entidad puedan vender sus productos es el Mercado de Artesanos, inmueble que está siendo construido a un costado de la Escuela de Policía de Tlaxcala.

En total será una edificación de 947 metros cuadrados en un terreno de mil 176 metros cuadrados que incluirá una sala de exposiciones, zona de administración, de sanitarios, lavaderos, de intendencia, para colocar residuos, bodegas y una ludoteca.

EL RECURSO

Para la ejecución de los proyectos, la Sedatu destinó 67 millones 418 mil 231 pesos, de los cuales 16 millones 106 mil 437.18 pesos fueron para la renovación de la Plaza de la Constitución; 30 millones 397 mil 303.18 pesos para la Plaza Xicohténcatl y 20 millones 914 mil 491.80 pesos para la construcción del Mercado de Artesanos.

Ese recurso forma parte del Programa de Mejoramiento Urbano 2021 ejecutado por la Sedatu, e incluye la ejecución de tres obras de equipamiento y espacios públicos de una comuna de Tlaxcala, la de mayor población y capital del estado.

LOS TIEMPOS

De acuerdo con el contrato, las tres obras que llevan a cabo en la Capital y que oficialmente iniciaron el pasado seis de abril, deberán ser entregadas por las empresas responsables el jueves dos de septiembre, pues así quedó establecido en los contratos hechos entre las empresas y la Sedatu.

Según el programa de ejecución convenido en el contrato y que deriva de la licitación y propuesta técnica, las empresas deberán ejecutar los proyectos en un plazo de 210 días naturales, contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato, por lo que al haber iniciado el cinco de febrero deben estar listos el dos de septiembre de 2021.

Además, el documento explica que los primeros cinco días naturales serán usados para la elaboración -por parte de la empresa- del proyecto ejecutivo, y los siguientes 15 días naturales para la revisión y validación por parte de Sedatu.

En el caso de las plazas de la Constitución y Xicohténcatl, los trabajos de edificación están a cargo de la empresa Robide del Centro S.A. de C.V., mientras que la edificación del Mercado de Artesano quedó en manos de Adibsa Construcciones S.A. de C.V.

Sin embargo, podrían tener un retraso por un caso fortuito o de fuerza mayor a causa de huelgas, disturbios laborales o civiles, motines, cuarentena, epidemias, guerras, bloqueos, incendios y tormentas, entre otros.

LOS TRABAJOS

Para la remodelación de ambas plazas del Centro Histórico de Tlaxcala, así como para la construcción del Mercado de Artesanos, decenas de empleados llevan a cabo una serie de acciones como demoliciones de algunas áreas, cimentaciones, retiro de escombros, cortes en fachadas, acabados, trabajos de herrería, carpintería, albañilería y colocación de mobiliario.

Eso además de instalación hidráulica, sanitaria, pluvial, de gas, eléctrica, colocación de señalización, acabados, protección contra incendios y, ente otros, la limpieza.

SIN NUEVO MERCADO MUNICIPAL

En la documentación publicada en el sitio oficial de la Sedatu no hay datos sobre el proyecto para la reconstrucción en su totalidad el mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras”, pues la dependencia federal determinó la no ejecución de ese proyecto luego de la negativa de los locatarios, con quienes no hubo acuerdo para su consolidación.

Esa obra, de las cuatro anunciadas, era a la que el gobierno federal le había destinado un monto económico mayor, pues habían proyectado una cantidad de 129 millones 102 mil 198.25 pesos.

67.4 millones de pesos destinó la Sedatu para la ejecución de los proyectos.

AVANCES

