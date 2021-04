Reubican a los artesanos del municipio de Tlaxcala

A partir de este lunes, los artesanos que estaban situados en la Plaza Xicohténcatl en la capital, fueron reubicados a la explanada Juárez para ofertar sus productos y recuperar su economía.

El traslado de los expositores fue por los trabajos de remodelación en el espacio público que ejecutará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los cuales tendrán una duración de aproximadamente tres meses, aunque se ha hablado de hasta medio año de manera extraoficial.

Uno de los artesanos reubicados expresó que comercializarán sus productos de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, de ahí que invitó a la población a acercarse y fomentar la economía local.

Aseveró que el acuerdo al que llegaron con las autoridades municipales, es que estarán en la Plaza Juárez durante tres meses, mientras culminan los trabajos de remodelación, posteriormente serán regresados a la plaza pública en la que se encontraban.

No obstante, dijo que si en agosto no culminan las labores a cargo del gobierno federal, se pasarán al Centro Histórico para continuar con la venta de sus productos artesanales, pues ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia por Covid-19 y no pueden estar sin trabajar porque van al día.

Como un apoyo de las autoridades municipales, durante su estancia de aproximadamente tres meses en la Plaza Juárez no pagarán derecho de piso, licencias de funcionamiento o algún otro recurso por la venta de sus artículos. En contraste, en la Xicohténcatl se mantienen ubicados artesanos que se opusieron a la reubicación, pues señalaron que no se saldrán de su espacio de trabajo.

El tranvía turístico que estaba situado en la Plaza Xicohténcatl también fue movido a la explanada Juárez para continuar con los recorridos por puntos estratégicos de la capital.

