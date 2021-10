Piden artesanos la Plaza Xicohténcatl de la capital

Artesanos tlaxcaltecas que desde el pasado mes de abril se encuentran reubicados en la Plaza Juárez, exigieron al gobierno capitalino permitirles su regreso al lugar que desde hace 28 años ocupan en la Plaza Xicohténcatl.

De paso, acusaron al alcalde Jorge Corichi Fragoso, de incumplir con su palabra de darles todo su apoyo y respaldo, como parte de sus promesas de campaña de impulso al sector turismo, para ahora darles la espalda y oponerse a recibirlos con el pretexto de que tiene una apretada agenda de trabajo.

Los artesanos demandan al gobierno de Jorge Corichi cumplir con su palabra de regresarlos a la Plaza Xicohténcatl, lugar que ocupan desde hace 28 años / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Reunidos en la Plaza Juárez, representantes y agremiados de la agrupación denominada “Bazar de Sábados y Domingos A.C.”, encabezados por Ángel Miguel Cabañas Luna, manifestaron que no permitirán una reubicación más, sino regresar al sitio que pertenecen que es la Plaza Xicohténcatl.

Asimismo, con documentos en mano, extraídos de la página oficial de la Unesco, artesanos desmintieron que la Plaza Xicohténcatl forme parte del Conjunto Conventual y Catedralicio decretado hace un par de meses como Patrimonio de la Humanidad, como lo argumenta el alcalde Jorge Corichi.

Recordaron que en abril pasado firmaron convenios, incluso con la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los que se asentó que una vez que concluyeran los trabajos de remodelación del Centro Histórico, regresarían a su lugar de origen, pero ahora utilizan argumentos inverosímiles para mantenerlos alejados de la zona a la que llega el turismo.

Los turistas no van a llegar a Liverpool o a las tiendas de conveniencia por un recuerdo, siempre buscan a los artesanos locales y por eso se eligió la Plaza Xicohténcatl para instalarnos… es increíble que para buscar el voto el señor Corichi nos fue a visitar y ahora que queremos nos apoye, simplemente nos da la espalda, expresaron en un diálogo con el director de Gobernación de la comuna capitalina.

En respuesta, el director de Gobernación José Omar Pérez Reséndiz ofreció que “en cuanto la agenda del señor presidente se lo permita, los atenderá, así será”.

Documentos oficiales de la Unesco desmienten que la Plaza Xicohténcatl forme parte del conjunto conventual decretado como Patrimonio de la Humanidad / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala





- “Pero la agenda se basa de acuerdo a la prioridad de los asuntos que él maneja”, le inquirió una artesana al servidor público.

-De los asuntos que son prioridad para la capital del estado, no son asuntos personales, se maneja la agenda de acuerdo a las prioridades que hay en la capital.

-¿Entonces nosotros no somos una prioridad? Insistió la artesana

-“No, no, no, no pongan palabras en mi boca”, reviró el servidor público.

Los inconformes indicaron que son más de 150 artesanos afectados por esta situación y que si bien la reactivación económica les ha permitido obtener algunos ingresos económicos, no es lo mismo en comparación con sus ventas de sábado y domingo en su anterior sitio.

Corichi nos dijo que no nos preocupáramos y que al asumir el poder íbamos a tener todo su apoyo, pero ahora se retracta y es el día que no nos da fecha para recibirnos y darnos una solución… lo único que queremos es una respuesta concreta, agregaron.

Ángel Miguel Cabañas Luna, representante de la organización “Bazar de Sábados y Domingos A.C.”, sentenció que aunque autoridades federales, en coordinación con el gobierno estatal y municipal, construyen el Mercado de Artesanías, no se trasladarán ahí porque es insuficiente para todos los artesanos.

La hoy gobernadora fue la impulsora de los artesanos hace 28 años y ubicarnos en la Plaza Xicohténcatl fue estratégico, no es una ocurrencia. Nosotros queremos regresar al bazar y estamos dispuestos a que modifiquemos nuestras casetas para estar acorde a la nueva imagen, en realidad no afectamos en nada porque solo nos instalamos los sábados y domingos, pero parece que es un capricho el no dejarnos regresar, sentenció.

Los artesanos ofertan en sus puestos talavera, barro bruñido, madera tallada, pepenado, dulces típicos, máscaras de huehue, ropa, juegos tradicionales, libros, entre otros.

