Copia Jorge Corichi mañanera de AMLO

El alcalde morenista del municipio de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, copió el concepto de la conferencia “mañanera” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Local Titubea Jorge Corichi sobre denuncias contra exalcaldesas de la capital

No solo eso, durante el ejercicio de diálogo “circular”, el alcalde de la ciudad capital hace uso de las frases del líder moral del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y señala con el dedo a quienes deben hacerle las preguntas.

Lee también: ➡️ Detección temprana del cáncer de mama salva vidas

Municipios Jorge Corichi presume reunión en la PGJE a la prensa

Tal y como ocurre en Palacio Nacional, la cita es a las 7:00 A.M. y acompañado de sus directores de área que lo flanquean, el munícipe cede la palabra para que den a conocer las acciones de gobierno a emprender, según sea el tema.

Entérate: ➡️ Otorga gobierno estatal tres mil 644 servicios de recarga de oxígeno para enfermos Covid

En tanto, en caso de existir alguna duda o precisión, el alcalde Corichi Fragoso entra en escena y abunda sobre la problemática heredada desde antaño por los gobiernos anteriores, para luego emitir la receta de la solución a cada problemática, aunque sin un sustento legal o evidencia física.

Municipios Insiste edil de Ocotlán en administrar la Capao

Parafraseando por segunda vez en rueda de prensa al presidente de México, mi pecho no es bodega y no voy a guardar nada, no voy a ser cómplice de nada”, “tenemos una decidida determinación para luchar contra la corrupción”, “vamos a ordenar todo el regadero que nos dejaron”, “no seré tapadera de la administración pasada”, “no habrá impunidad”, “vamos a poner orden en la casa de todos, son algunas de las frases que ha ocupado Jorge Corichi.

No te pierdas: ➡️ La visión feminista transforma vida política: Beatriz Paredes

Aunque la “mañanera” del alcalde de la capital tlaxcalteca inició con dos veces por mes durante septiembre (los días 13 y 27), en lo que va de octubre lleva dos en un lapso de una semana (11 y 19) y no se descarta que con el paso del tiempo sea más recurrente con la convocatoria.

No dejes de leer: ➡️ El domingo designarán al líder de Sección 31 del SNTE

Continúa leyendo:

Municipios Registran deterioro dos bulevares en la Capital

Municipios Galardona la Capital a personal de Salud, por combate a Covid-19