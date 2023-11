Detectan cobros irregulares a ambulantes de la Capital

El ayuntamiento de Tlaxcala detectó que comerciantes ambulantes ubicados en las inmediaciones de la calle Guillermo Barroso Corichi hicieron pagos irregulares a exfuncionarios, recurso que jamás entró a las arcas municipales.

Para esa actividad ilícita, que representa un acto de corrupción, los exfuncionarios utilizaron recibos apócrifos que incluyen sellos; no obstante, al momento esas personas no están plenamente identificadas y por ello no se puede proceder legalmente en su contra.

La secretaria del Ayuntamiento, Katy Valenzuela Díaz, reveló que detectaron los cobros irregulares una vez que removieron a los comerciantes y ellos hicieron del conocimiento que estaban pagando por un permiso de operación por lo que no podían ser retirados.

La situación causó extrañeza debido a que la actual administración no ha cobrado algún permiso a comerciantes informales desde hace más de dos años.

En una protesta encabezada por ambulantes, la mañana de ayer, al exterior del Palacio Municipal estos presentaron los recibos que supuestamente avalaban su permiso de venta y ahí les fue informado que eran falsos.

La secretaria del Ayuntamiento informó que los sellos no corresponden a los que ocupa la actual administración y al momento han detectado cuatro casos de cobros indebidos, pero la cifra podría incrementar.

Valenzuela Díaz externó que los supuestos permisos fueron pagados en 2021, a exfuncionarios identificados en el área de servicios públicos a través del Coordinador de Comercio de apellido Telez; sin embargo, los comerciantes informales no cuentan con el nombre completo de las personas involucradas.

Comentó que solo cuentan con una descripción física, por lo que tendrán que iniciar una investigación a fondo de las conductas reportadas para que puedan proceder legalmente por actos de corrupción en perjuicio al ayuntamiento de Tlaxcala.

LA REMOCIÓN

El retiro de comercio informal ocurrió el pasado viernes 10 de noviembre en las inmediaciones del centro comercial Aurrerá, ubicado en la calle Guillermo Barroso Corichi, con la participación de elementos de Seguridad Ciudadana y Movilidad, así como de Gobierno Abierto y de la Secretaría del Ayuntamiento, quienes resguardan la zona anexa al centro comercial, para que no se instalen dichos comerciantes.

A la fecha no se les ha asignado un nuevo lugar de trabajo, por eso que decidieron protestar al exterior de la presidencia municipal, al referir que han registrado pérdidas económicas pues ya llevan cuatro días sin ventas y no tienen fecha para reanudar su actividad comercial.

Esta situación implica la falta de ingresos para al menos 60 familias, al no contar con un espacio alterno para la venta de sus productos que van desde accesorios, zapatos, artículos para teléfonos móviles, ropa, entre otros.

Al grito de: “déjennos trabajar” demandaron ser recibidos por la secretaria del Ayuntamiento, Katy Verónica Valenzuela Díaz, para sostener una mesa de diálogo.

En respuesta, la funcionaria refirió que la zona se mantendrá resguardada por las autoridades y advirtió que en caso de que haya la intención de los comerciantes de regresar a la zona les será retirada su mercancía.

Después de la mesa de diálogo establecida entre comerciantes informales y autoridades municipales, no se alcanzó un acuerdo, pero la funcionaria municipal aseguró que a más tardar el 16 de noviembre habrán alcanzado una solución.

Al menos 60 familias se verán afectadas por la remoción de comerciantes informales en la capital tlaxcalteca.