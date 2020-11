"Diferencias no se arreglan a balazos": Eleazar Molina

Al sentenciar que las diferencias personales entre los habitantes de Tetla de la Solidaridad no se arreglan a balazos, el alcalde Eleazar Molina Pérez condenó la agresión a balazos por una disputa entre dos familias ocurrida en días pasados en la comunidad de San Francisco Atexcatzinco.

En entrevista, el munícipe demandó a los ciudadanos seguir los canales legales cada que enfrenten alguna situación ya sea personal, entre vecinos y familiares, o bien ante la autoridad, pues de no hacerlo las repercusiones podrían ser peores.

Lo anterior, al detallar que lo ocurrido la noche del pasado domingo en San Francisco Atexcatzinco, cuando integrantes de dos familias participaron en una riña y uno de los involucrados accionó un arma de fuego contra otra persona a la que lesionó en la boca, no es algo común.

Incluso, refirió que los participantes en esa riña no son originarios de la comunidad y aunque han sido atendidos por separado para pedirles que frenen sus diferencias y usen los canales legales, insisten en agredirse cada que se encuentran en la vía pública.

“Este problema es muy marcado entre dos familias, quiero precisar que no son nativos de aquí, pero ya enconaron su enojo y eso no es común, pero lamentablemente ya se dio y como autoridades nos toca atender esto para no tener una desgracia, pero quiero expresar que en Tetla las diferencias no se arreglan a balazos”, expresó el alcalde.

Eleazar Molina comentó que por fortuna la persona agredida no perdió la vida y se encuentra hospitalizada en una clínica particular de la ciudad de Apizaco, además de que el caso ya lo atrajo la Procuraduría General de Justicia del Estado para su debida investigación y, en su caso, detención del agresor para que sea sancionado conforme a Derecho.

