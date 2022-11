Ejidatarios de Zacatelco, concretan destitución de tesorera

Ejidatarios de Zacatelco concretaron la destitución de la tesorera, María Amelia Cirio Portillo, pero no procederá legalmente, toda vez que ya no comulga con la administración del presidente del comisariado ejidal, Enrique Carmen Ortiz Montiel.

En entrevista, aseveró que la remoción fue por su oposición de entregar discrecionalmente el dinero que recaudó, pues siempre lo hizo público y supuestamente pretendían manipularla en actos de corrupción.

En la asamblea “amañada” del domingo, dijo, se concretó su cese, entonces, entregó los 33 mil pesos que tenía en su poder y comprobó los gastos efectuados, así como los ingresos por concepto de festividades y cuotas ejidales.

A pesar de las calumnias e injurias que recibí, así como mi ilegal destitución, no procederé legalmente, pues ya no me sentía a gusto con el proceder del presidente del comisariado, por eso, mejor decidí hacerme a un lado, estableció.

La todavía miembro de la agrupación campesina, recordó que también fue destituido del cargo el suplente del presidente del comisariado, el señor Adrián Corona Roldán.

Amelia Cirio sostuvo que no procederá legalmente pues ya no se sentía cómoda en sus funciones.

