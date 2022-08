Emiten recomendaciones de seguridad a usuarios de cajeros automáticos, en Huamantla

Personal de la Dirección de Seguridad Pública de Huamantla distribuye volantes informativos a usuarios en diferentes instituciones bancarias de la cabecera municipal, con el objetivo de difundir medidas preventivas para evitar que sean víctimas de delitos al utilizar cajeros automáticos.

Entre las recomendaciones que los elementos de seguridad comparten con la ciudadanía están las siguientes: verificar que la ranura donde introducen la tarjeta bancaria no tenga ningún objeto extraño; cubrir el teclado del cajero cuando introducen su NIP, además de cambiarlo con frecuencia.

Asimismo, que cuando retiren dinero no lo cuenten en el momento, toda vez que la reclamación no podrá ser a través de cajero electrónico; así como no aceptar ayuda de personas extrañas.

De igual manera, los uniformados dialogan con usuarios sobre medidas preventivas para evitar el robo de vehículos y robo a casa-habitación; así como recomendaciones para que las personas eviten ser víctimas de fraudes y las extorsiones telefónicas.

La Dirección de Seguridad Pública de Huamantla señala que a través de estas acciones de proximidad social se intenta disminuir los factores de riesgo con la difusión de recomendaciones para proteger el patrimonio de las y los huamantlecos.

