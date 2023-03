En Apizaco, perforación de pozo genera controversia

La perforación de un nuevo pozo en la ciudad de Apizaco ha generado controversia entre autoridades federales, estatales y municipales con habitantes de la colonia Loma Florida, al existir posturas encontradas sobre la viabilidad de la obra.

La ejecución inició en días pasados, pero un grupo de personas frenó los trabajos con el argumento de que los mantos acuíferos serán secados y una empresa refresquera presuntamente será beneficiada. Esa situación generó que la noche de ayer miércoles 15 de marzo el presidente municipal de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez, se reuniera en un salón social de la Sección Segunda de Loma Florida con vecinos que mostraron posturas encontradas.

Por un lado, quienes están a favor de la perforación manifestaron su agradecimiento a la administración municipal por la gestión del nuevo pozo, toda vez que el actual si bien continúa siendo útil, ha rebasado los años para los que fue proyectado, de ahí que es importante prever problemáticas futuras, como se observan en otras ciudades del país.

No obstante, un grupo de alrededor de 50 personas argumentó que no es necesario el nuevo pozo y acusó que el beneficio no es para la población, sino para la empresa FEMSA Coca-Cola, señalamientos que fueron rebatidos por autoridades de Apizaco y de la Comisión Nacional del Agua.

Tras varios minutos de debate, el alcalde Pablo Badillo pidió a la población formar una comisión que dé acompañamiento a las autoridades para disipar cualquier duda que surja y evitar la desinformación, pues la prioridad es el beneficio de la población.

Precisó que el nuevo pozo tiene una inversión de cuatro millones de pesos aportados por la iniciativa privada, obra a la que en diciembre pasado se le dio el banderazo de inicio de obra para la perforación e instalación, cual beneficiará a 25 mil habitantes de esta zona del municipio.

El munícipe agradeció el apoyo a directivos de la empresa Coca–Cola Femsa por invertir en una obra que beneficiará a los habitantes de las colonias Loma Florida I y II, Nuevo México, Real del Valle, Real del Bosque y Las Perlas, pues con este nuevo pozo se garantizará el abasto del vital líquido en esta zona de Apizaco que enfrenta problemas, toda vez que el anterior tiene 45 años de funcionamiento y su proyección original fue para actividades agrícolas, por lo que ya no es funcional a la fecha.

Badillo Sánchez también destacó el respaldó que dio la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por agilizar los permisos para poner en marcha este proyecto hídrico.

"Sería una lástima que se lleven la inversión gestionada a otro lado y en tres o cinco años nos estemos dando de topes”

Pablo Badillo Sánchez, alcalde de Apizaco