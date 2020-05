Estamos pisando callos y eso duele: Julio César Hernández

Al anunciar que los parquímetros en Apizaco serán puestos en marcha antes de que concluya el presente mes de mayo, el alcalde Julio César Hernández Mejía manifestó que intereses personales y políticos pretenden interferir para que este proyecto no sea concretado.

En entrevista y a pregunta expresa sobre la información que circula en redes sociales sobre su remisión al Centro de Readaptación Social en el año 2009 por incurrir en el presunto delito de falsificación de documentos en general y falsedad de declaraciones, el munícipe manifestó que se trata de un hecho juzgado y consumado ante las autoridades jurisdiccionales.

Asimismo, relacionó el hecho de que sea dado a conocer este asunto personal con la instalación de los parquímetros en Apizaco porque “hay gente que no se sintió cómoda al no concesionar el servicio y lograr históricamente un proyecto muy necesario para la ciudad”.

Hernández Mejía señaló que como autoridad “estamos pisando muchos callos y eso duele a quienes estaban acostumbrados a tener privilegios”; no obstante, sentenció que no cejará en implementar acciones que redunden en beneficios para la gran mayoría de la población “y no para unos cuantos”.

Por otro lado, adelantó que el balizamiento de los alrededor de 600 cajones para el proyecto de parquímetros concluye el próximo viernes y que los 30 parquímetros adquiridos ya están siendo colocados para echarlos a andar la próxima semana.

Entiendo que hay maldad de algunas personas y grupos que apostaban a que yo cediera a sus intereses, pero les quiero decir que no voy a ceder a su politiquería barata, seguiré trabajando y dando buenos resultados

Julio César Hernández / Alcalde de Apizaco

