Hay control más severo para ingresar a EE. UU.

Para cruzar la línea divisoria de México con Estados Unidos de América (EE. UU.) en busca de empleo, solo hay tres formas: con documentos (visa y pasaporte), mediante una aplicación o nadando en el río Bravo y, después, caminar varios días en el desierto.

Al quedar derogado el Título 42 que impedía a migrantes internacionales ingresar a ese país por la pandemia del Covid-19, ahora las medidas son más rigurosas. Eso sí, cubanos, haitianos, colombianos y venezolanos tienen mejores opciones para ingresar, reveló Elias Dávila Espinoza, responsable de la casa del migrante La Sagrada Familia, con sede en Apizaco.

Enfatizó que el único requisito que les piden es que un connacional los reciba en su casa, una vez que se dan de alta en la aplicación gratuita CBP ONE™.

Dijo que desde 2020 el paso por México de sudamericanos y centroamericanos disminuyó en forma considerable, pero al fenecer el Título 42, “abre las posibilidades de que se quintuplique la migración, aunque con medidas más estrictas para pasar”.

Comentó que siguen siendo venezolanos, haitianos y hondureños los que más salen de sus países en busca de un trabajo.

Expuso que después de México, Venezuela tiene el mayor número de personas que abandonan su país en todo el continente americano.

Citó que tan solo en 2022, un 40 % de los cinco mil indocumentados atendidos en el albergue, provenían de Venezuela.

Dávila señaló que de acuerdo con organismos internacionales, 250 mil sudamericanos cruzaron el Tapón del Darién, situado entre Colombia y Panamá el año pasado, con destino a los EE. UU. “A los que abandonan sus países ya no les da miedo caminar por días o semanas, enfrentar a la migra o sobrevivir en la selva del Darién”, enfatizó.

Refirió que la pobreza, deudas, inseguridad y desempleo son las causas por las que abandonan sus países.

Ante ello, dijo quedebemos estar preparados con víveres y ropa, porque viene otra oleada interminable de extranjeros hermanos que pasarán por Tlaxcala

Lewis Javier Álvarez Clara, originario de Caracas, Venezuela, recorrió durante seis meses y 17 días cinco mil 480 kilómetros por ocho países, desde Venezuela hasta EE. UU.

Para lograr su sueño de trabajar para enviar dinero a sus cuatro hijos, vivió una travesía entre el peligro frente a integrantes de bandas delictivas y entre la selva del Tapón de Darién, situada entre Colombia y Panamá. “Cada que recuerdo mi paso por el Darién, me invade el sentimiento, fueron ocho días caminando con muchos riesgos, todo lo hice por mis hijos, ahora me tortura no estar con ellos, pero estar con ellos sin dinero es peor”, expresó Lewis Javier Álvarez.

Dejó su país el 30 de septiembre de 2022 con destino a Colombia y Panamá, el primer paso fue cruzar el Tapón del Darién y lo dio.

En su recorrido cumplió 197 días de travesía por autobús, ferrocarril y a pie por los países de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y EE. UU. “Fueron días de ayuno e inseguridad por Centroamérica, aunque en Honduras me tendieron la mano pues llegué con las piernas heridas”, comentó en entrevista.

Narró que un pastor cristiano le dio alojamiento, alimentos y lo más importante “calor de familia” durante dos meses.

Rememoró que el 20 de diciembre abandonó Honduras con destino a Guatemala y México. Ya en el albergue de Apizaco, con el apoyo económico que recibió de su padre y amigos, adquirió un equipo de telefonía celular que le permitió restablecer la comunicación con sus hijos en los primeros días de enero de este año.

El ocho de enero, el día en que cumplió 44 años, informó que se encontraba en la casa Diez de Abril, ubicada en la estación Lecherías del Estado de México.

El dos de febrero posteó en su cuenta de Facebook: “mi hija Miriam está creciendo muy rápido, ya tiene 14 años, primero Dios que le irá bien para sus 15 años”.

El 20 de enero, Lewis Javier arribó a Reinosa, Tamaulipas, ahí, estuvo cuatro meses en el trámite para pasar. Tras deambular en esa entidad, haciendo favores para ganarse el pan diario, inició solicitud de ingreso.

APLICACIÓN CBP ONE: SU PASAPORTE

La aplicación gratuita CBP ONE™ permite a las personas sin los documentos ingresar a Estados Unidos de América a través de los puertos de entrada terrestres.

Fue el 17 de abril de este año que Lewis Javier Álvarez cruzó la frontera por el Paso Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El único requisito que le pidieron fue que un venezolano lo recibiera en ese país. “Aquí vivo con mis paisanos que me dieron el pase para entrar, gano dos mil dólares al mes, ya envié el primer apoyo a mis hijos, allá en Venezuela apenas ganaba un 20% de lo que aquí te dan en la misma actividad laboral, pero voy a encontrar un mejor empleo”, aseveró.

-Ahora que te dieron refugio en Estados Unidos de América ¿cuáles son los planes?

-Traerme a mis hijos, si pude caminar por ocho países para estar hasta aquí, en Texas con el favor de Dios seguramente podré traerlos a este país para que se eduquen bajo esta cultura, pero primero debo trabajar varios años.

¿QUÉ ES EL TÍTULO 42?

El 20 de marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., emitieron una orden de salud pública, cuyo objetivo era el detener la propagación del covid-19.

Esta orden facultada a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes que desde Canadá y México llegaban a EE. UU. Así, en abril de este año, el presidente Joe Biden anunció la creación de centros regionales de procesamiento en América Latina, para que los inmigrantes puedan solicitar ingresar a su país.

Elías Dávila, responsable de la casa del migrante La Sagrada Familia, vaticina que viene una oleada interminable de extranjeros hermanos que pasarán por Tlaxcala.