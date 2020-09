Heredaré un Tetla renovado y transformado: Eleazar Molina

Hablar hoy de Tetla es citar a un municipio totalmente renovado y en constante transformación, sostiene el alcalde Eleazar Molina Pérez.

A casi cuatro años de administración, asegura que ha cumplido todos sus compromisos de campaña, pero no solo eso, sino que con esfuerzos ha logrado hacer mucho más. Su principal estrategia: la cercan ía con las personas y siempre cumplir con su palabra.

En entrevista, manifiesta que heredará un municipio con finanzas sanas, planes operativos estratégicos, programas sociales exitosos y, sobre todo, obras de impacto.

A prácticamente un año de culminar su administración, afirma que su mayor satisfacción no solo es ver transformado a Tetla, sino que la experiencia de servir a su gente también lo transformó a él como ciudadano, al grado de que su nombre ya sea un referente en la política tlaxcalteca y a nivel nacional.Eso lo motiva a desear continuar con su camino en la política, pero ataja que “todo a su debido tiempo, porque si algo he aprendido es a ser respetuoso de la voluntad ciudadana”.

Asevera que la pandemia generada porla Covid-19 sin duda vino a complicar la salud de todas las personas, su estabilidad económica y social, pero en el caso de Tetla ha aplicado estrategias para favorecer a los más vulnerables y a sectores comerciales.

“La fuerza del cambio, como lo dice uno de nuestros eslóganes, está latente y nadie puede negarlo”, expresa satisfecho.

Y aunque admite que su apoyo a la población y la coordinación de diversos esfuerzos en el sector público y privado ha incrementado el número de ciudadanos que simpatizan con su forma de ser y de gobernar, al ver en él a un ser humano sensible con las necesidades de su gente, es consciente de que aún quedan tareas por lograr y de que existen detractores.

Empero, ratifica que la transparencia de los recursos públicos y la ejecución de obras de calidad para mejorar las condiciones de vida de la gente, son su principal fortaleza.

MIS ANTECEDENTES ME RESPALDAN

En la sala de su Despacho, Eleazar Molina recibe a El Sol de Tlaxcala para hablar de su vida empresarial, su incursión en la política, su llegada a la alcaldía de Tetla después de dos intentos fallidos y sus planes a futuro.

Múltiples calles han sido adoquinadas por el gobierno de Tetla al contar con su propia fábrica de adoquín/Moisés MORALES

A pregunta expresa, se define como un buen administrador y una persona con liderazgo, algo que aprendió no solo en las aulas, sino en “la escuela de la vida”.

Sin formalismos, recuerda que de joven tuvo varios empleos, entre ellos chofer de transporte público en una unidad que le prestaban, pero con el paso del tiempo logró ahorrar para comprar su propia camioneta y así convertirse en su jefe.

A la par, ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en la que adquirió el cariño por la vida pública.

Más tarde tomó el camino de la venta de refacciones para vehículos, sin pensar que ese negocio sería lo que lo convertiría años más tarde en un exitoso empresario del ramo a nivel local y regional.

-La gente tiene un buen concepto de usted por su historia de éxito como empresario ¿En qué momento pensó en dejar los negocios para unirse a la política?

-“La política llamó mi atención desde muy joven, por eso mi inquietud de estudiar Ciencias Políticas, aunque en aquel entonces me tocó pasar por muchas adversidades, lo que me hizo entender que si quería llegar a ser alguien debía prepararme y luchar… con el tiempo logré estabilizarme y sin tener un cargo público ayudé a mucha gente en mi comunidad y así nació mi interés de servir como alcalde”.

Pero la vida nuevamente le puso pruebas y en sus dos intentos para contender por la Presidencia Municipal, no logró el triunfo y fue hasta la elección de 2016 que tuvo un voto mayoritario, a través de las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

“Yo veían que la política necesitaba de nuevas formas de hacer las cosas y que no necesariamente tenían que estar enmarcadas en los antiguos o tradicionales paradigmas, pero al ser un personaje nuevo tuve muchas dificultades”.

ES DE LOS ALCALDES MEJOR POSICIONADOS

Ya como autoridad, Eleazar Molina fue nombrado coordinador de alcaldes emanados del PAN, cargo que lo posicionó a nivel estatal y nacional al ser la voz de sus homólogos.

-¿Cómo es que logra ser coordinador de alcaldes?

-“Trabajando, porque todo se logra trabajando, no hay otra forma o por lo menos yo no conozco otra forma. Coloqué los intereses colectivos por encima de los individuales e hice lo que siempre he aplicado en mi vida cotidiana, ser transparente, hablar con la verdad y no comprometerme a algo que sé que no voy a poder cumplir”.

El alcalde ha atendido a grupos vulnerables /Cortesía ayuntamiento de Tetla

Al hablar sobre si las estrategias empresariales son efectivas en una administración pública, Molina Pérez sentencia que sí, pero con respeto a la democracia al encabezar un Cabildo en el que la síndica, regidores y presidentes de comunidad tienen voz y voto.

-¿Cuál es la clave para equilibrar al sector público y al privado?

-“Sin duda estar cerca de la gente y escucharla, ponerla primero en todas las decisiones y saber que sus objetivos, necesidades y esperanzas son mi deber… esa cercanía sin duda se ha traducido en una infinidad de obras que se siguen concretando porque puedes tener cercanía con las personas, pero si no les cumples, no sirve de nada”.

Con la experiencia en tres campañas políticas y su gestión como munícipe, Eleazar Molina declara que para ser alcalde es necesaria la experiencia en la administración, de lo contrario el camino será más tortuoso y ese cargo puede representar la tumba política para alguien.

MÚLTIPLES PROYECTOS SE HAN CONCRETADO

De 2017 a lo que va de 2020, la presente administración de Tetla de la Solidaridad ha concretado múltiples proyectos tanto en la cabecera municipal, como en las cinco secciones y siete comunidades, los cuales están documentados y a la vista.

Esas acciones van desde aspectos como jornadas de limpieza, incorporación de las rutas nocturnas de recolección de basura, mantenimiento de lámparas de alumbrado público y rehabilitación de espacios públicos como La Plaza de las Américas y la explanada de San Francisco Atexcatzinco.

A ello se suma la habilitación de dos nuevos panteones y la remodelación de uno más; la próxima compra de un terreno para un panteón en Agrícola de Dolores, múltiples calles adoquinadas y mejora de carreteras que dan acceso a comunidades.

En cuanto a obras trascendentes se encuentran las techumbres en centros deportivos e instituciones educativas, las cuales no son de gran tamaño o visibles a gran escala, pero son sumamente importantes para mejorar la calidad de vida de los infantes tetlenses, además de guarniciones, banquetas, electrificación.

“Debo resaltar que somos el único municipio que cuenta con su propia fábrica de adoquín, lo que nos ayuda a minimizar costos”, resaltó el alcalde.

Eleazar Molina repasó que en el rescate de la cultura y el turismo, implementó los Domingos Familiares; obras de arte representativas e icónicas de la demarcación; recorridos a zonas ecoturísticas; la primera Banda Sinfónica Infantil y Juvenil Municipal; el Coro de Niños y Adultos Mayores y la primera Escuela Taurina Municipal.

Se suma la certeza jurídica de la gente en sus trámites de escrituras; la apertura del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en apoyo a los emprendedores; innumerables descuentos y bonificaciones en diferentes trámites y servicios; campañas de salud; apoyos económicos y en especie a diferentes sectores de la comunidad, en especial a los que necesitan de un apoyo o equipo especial para su movilidad.

“Algo muy importante para mí es la recuperación y ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), a la que incorporamos servicio de odontología y medicina general y, no solo eso, también pusimos una unidad de transporte especial dedicada exclusivamente para el traslado de los pacientes con discapacidad que los lleva y trae de las comunidades a sus terapias y hemos adquirido nuevos aparatos para la mejor recuperación de pacientes porque nunca me olvido de los que más nos necesitan”, dijo.

A través del Sistema Municipal DIF, la administración municipal distribuye 600 despensas a personas de escasos recursos y en cuanto a Seguridad Pública, pusieron en marcha el C2, sistema de vigilancia por cámaras con el que se ha logrado capturar a ladrones, inhibir delitos y dar pronta respuesta a denuncias ciudadanas, aunado al apoyo de los grupos de vecinos vigilantes, equipamiento a Protección Civil y Servicios Municipales.

“También quiero destacar que he recorrido las 12 comunidades en audiencias públicas para conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de mi gente y así como estas acciones que te he comentado, hay una infinidad de tantos otros hechos”, sostuvo en la entrevista.

GOBERNAR TETLA ME TRANSFORMÓ

El munícipe Eleazar Molina aprovechó para destacar una de sus principales satisfacciones y que es que Tetla sea el municipio más transparente en la ejecución de recursos públicos, al grado de que se ha convertido en modelo a seguir al lograr tener menos de 1 % de observaciones ante el Órgano de Fiscalización Superior.

“En resumen, el éxito es sin duda la cercanía con la gente que nos expresó sus necesidades y tanto mi equipo como yo logramos crear, construir, concretar y optimizar, realizando todo de manera transparente”, señaló.

-¿Usted transformó a Tetla o Tetla lo transformó?

-“Ser alcalde de Tetla me transformó en un mejor profesional y en una mejor persona y definitivamente todo ello se vio acentuado en mi perfil y con el apoyo de un gran equipo de trabajo”.

-¿Qué le hacía falta a este municipio para crecer?

-“No voy a hablar mal de las anteriores administraciones, pero me parece que mayor compromiso. Déjame decirte que hoy en día la confianza se ha convertido en uno de los activos más importantes, especialmente en los que nos dedicamos a la política y la transparencia es confianza y eso ha hecho la diferencia en comparación con otros”.

MI FUTURO LO DECIDIRÁ LA CIUDADANÍA

Al cuestionarlo sobre su futuro político, Eleazar Molina afirma que tiene proyectos, pero los dará a conocer con base a los tiempos legales, además de que ellos no los definirá él, sino la voluntad ciudadana.

En cuanto al futuro inmediato, reitera que sus planes están enfocados a continuar con su ayuda a la gente, sobre todo en tiempos de pandemia.

Además, reveló que está por concretar la adquisición de un terreno con una inversión de tres millones de pesos para instalar una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención de los tetlenses y la región.

ELEAZAR MOLINA ALCALDE DE TETLA

Ser alcalde de Tetla me transformó en un mejor profesional y en una mejor persona y definitivamente todo ello se vio acentuado en mi perfil y con el apoyo de un gran equipo de trabajo”

El alcalde subrayó que “el éxito es sin duda la cercanía con la gente que nos expresó sus necesidades y tanto mi equipo como yo logramos crear, construir, concretar y optimizar, realizando todo de manera transparente”

“Covid-19, un reto que debemos superar”

En la entrevista es imposible no hablar de la pandemia provocada por la Covid-19, reto que el alcalde de Tetla, Eleazar Molina Pérez observa como superable, con la participación de la gente.

Refiere que en el caso particular de su gobierno, la emergencia sanitaria afectó en demasía proyectos e ingresos, lo que ha representado un desafío.

No obstante, los ciudadanos han contribuido a que los casos no aumenten usando cubrebocas, caretas, aplicándose gel o lavándose las manos constantemente, además de contribuir con sus impuestos y regularizar sus pagos de agua potable.

Por su lado, aplicaron dos estrategias, la distribución de despensas y el Programa de Empleo Temporal, con una inversión superior a los tres millones de pesos, para beneficio de más de mil 500 personas.

“El programa emergente de empleo temporal benefició a cientos de personas que resultaron afectadas por la pandemia e hizo posible que pudieran recibir un ingreso económico… este programa tuvo un triple beneficio para la comunidad, pues además de ser una fuente de ingresos para la ciudadanía, permitió reactivar la economía local y mejorar el entorno e imagen de las propias comunidades”.

