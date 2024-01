Honran imagen del Señor del Convento, en Huamantla

De las festividades religiosas en Huamantla, la de agosto en honor a la Virgen de la Caridad es la más representativa, sin embargo, diciembre y enero también se visten de luces con la fiesta del Milagroso Señor del Convento, la cual reunió este año a cientos de católicos en el Pueblo Mágico.

LA HISTORIA

La historia narra que a finales del siglo XVI llegaron a la plaza principal de Huamantla dos mulas cargadas con una caja.

Al no ser reclamadas por su dueño durante días, las autoridades en ese entonces decidieron abrir los paquetes para ver su contenido. Su sorpresa fue que al interior había candeleros, manteles y una imagen de la virgen de Dolores, así como la imagen de un Cristo moreno de más de metro y medio de longitud sobre una cruz de madera.

El pueblo interpretó el acontecimiento como un milagro y las imágenes fueron trasladadas al Convento Franciscano, donde empezaron a ser veneradas.

Por los milagros que concedía, el pueblo le atribuyó al Cristo crucificado el nombre de Señor del Convento y su festividad por muchos años se agendó el 1 de julio, día de la “Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo”. No obstante, desde 1975 los festejos se trasladaron a los últimos días de diciembre y primeros de enero.

Además, entre el 21 y 31 de diciembre se confeccionan tapetes de aserrín en el atrio del convento, así como alfombras en el interior de la capilla de la milagrosa imagen.

LA CELEBRACIÓN

El festejo dio inicio el 20 de diciembre con el traslado de la imagen de su capilla al altar mayor del Convento Franciscano de San Luis Obispo y culmina el 6 de enero siguiente, con su retorno.

Entre el programa, la actividad de mayor trascendencia fue la de este 31 de diciembre, cuando cientos de feligreses se reunieron para la celebración eucarística y, al término de la misa, la procesión.

El Señor del Convento, mismo que sale en las representaciones de Semana Santa, salió de su pedestal para acercarse a los creyentes y ser contemplado por un pueblo entero a lo largo de 54 calles donde la ardua labor de los huamantlecos enaltece el nombre de la Heroica y Monumental Histórica Ciudad Real de San Luis Huamantla.

Más de 10 kilómetros de alfombras multicolor confeccionadas con flores y aserrín por artesanos locales, así como la música del mariachi y las oraciones intermitentes, guiaron el camino de los fieles que acompañaron al Cristo en su jornada para luego volver a su recinto donde tuvo lugar la misa de medianoche.

Para lo anterior, los grupos de vecinos reunieron esfuerzos para adornar sus calles y ensalzar el paso de la imagen. Entre los adornos destacan los faroles, papel picado y fuegos artificiales que, al unísono con las campanas del Convento, anuncian también la entrada de un nuevo año.

El 1 de enero, una vez más en solemne procesión, el Milagroso Señor del Convento llegó a la plaza de toros La Taurina, donde tuvo lugar una última celebración eucarística con cientos de fieles congregados, como sucede desde el año de 1983, de acuerdo con el historiador Raúl Roberto Reyes Ramírez.

ENTREGAR LA VIDA A LA FE, PIDE EL OBISPO

Para dar la bienvenida al año 2024, el obispo Julio César Salcedo Aquino, quien esta ocasión presidió la eucarística, enfatizó que la figura del Señor del Convento no es una representación de la muerte, sino de la vida de Jesús, misma que guiará al pueblo a partir de hoy.

“La cruz es la columna vertebral de la Iglesia y de las familias; es vida, luz, entrega y generosidad del mismo Jesús que nació el 25 de diciembre y que hoy vemos en la imagen del Señor del Convento”.

Por otro lado, invitó a la feligresía a seguir los pasos de Dios y entregarse en la fe durante el año entrante.

Para cumplir el proyecto de Jesús y entender el misterio de su muerte, tenemos que confiar. No sabemos qué va a pasar en este año, de lo único que podemos tener certeza es que no estamos caminando solos, Jesús no nos abandona

