Turismo, vocación de Huamantla: Alcalde

Salvador Santos Cedillo, presidente municipal de Huamantla, tiene una meta firme para su administración: que el turismo sea la principal actividad económica de la demarcación.

Con la obtención de récord Guinness del tapete de serrín más largo del mundo el 14 de agosto de 2022 y la denominación como Pueblo Mágico otorgada en 2007, el alcalde seguro está de que Huamantla se mantiene en los ojos del mundo.

Para lograr este objetivo, aseguró que desde el inicio de su administración ha hecho cambios para que quien visite el municipio los note y se lleven un “buen sabor de boca”.

Y como reza el popular refrán: el buen juez por su casa empieza. Salvador Santos decidió remodelar la glorieta del toro a la entrada del municipio y rehabilitar carreteras para atraer mayor número de visitantes.

La imagen urbana fue otro aspecto primordial, por ello, para garantizar la denominación de Pueblo Mágico han trabajado en la regulación del ambulantaje.

PUEBLO MÁGICO DE RÉCORD GUINNESS

Con apenas 30 años de edad, Salvador Santos considera un logro importante de su administración ganar el récord Guinness y mantener la denominación de Pueblo Mágico.

Estas acciones acercan al municipio a la meta de destacar por su actividad turística, por eso se preparan para mantener el récord Guinness con el tapete de serrín (también conocido como aserrín) más grande del mundo, que ostentaba Guatemala y que tiene interés de recuperar.

Además, sostiene que la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia, con el reconocimiento de los tapetes y alfombras de serrín, genera identidad, y el reconocimiento a la dalia como la flor de México, teniendo en Huamantla los campos más importantes de producción a nivel nacional.

A estas acciones se suma el ordenamiento de sus festividades como la Huamantlada, por eso en 2022 inició a las 10 de la mañana, medida orientada al cuidado del toro y evitar sea suspendida como ha pasado en Puebla, Ciudad de México y otros estados.

Explicó que la festividad no era bien cuidada y mal llamada “la cantina más grande del mundo”, por eso se concentraron en bajar el índice de consumo de alcohol y con ello evitaron que hubiera algún muerto por el encierro.

También han buscado regular la carrera de carcachas -con más de 50 años de tradición-, sin embargo, reconoce que ese no es un tema que dependa directamente del municipio.

EL CAMPO HA DEJADO DE SER RENTABLE

En Huamantla la principal fuente de ingresos de las familias es el campo, seguida por la industria y posteriormente el turismo.

No obstante, según el alcalde el campo es cada vez menos rentable de ahí la apuesta de que el turismo sea su principal actividad económica y de ingresos para la demarcación.

Pese a que empresas con alto nivel de tecnificación han volcado los ojos al municipio, asegura que los campesinos que trabajan a campo abierto cada vez reciben menos apoyos, por lo que en la actualidad son empresarios los que atienden el tema agrícola.

Ante este panorama, para Salvador Santos es importante activar el turismo en el Pueblo Mágico, aprovechar el Museo Nacional del Títere, las iglesias, haciendas, parques y eventos que pongan a Huamantla a nivel nacional e internacional.

Para alcanzar este objetivo desde el principio de su administración viajó a Alemania, para dar continuidad al proyecto de mejorar la producción de la flor de dalia.

Esta relación comercial con Alemania ya ha dado frutos, pues al principio de la pandemia Alemania ayudó a Huamantla con concentradores de oxígeno, asignados al Hospital General de Huamantla para atender a productores de dalia.

Además, el actual presidente ha visitado en dos ocasiones la ciudad de Bad Köstritz, Alemania, con la intención de replicar su modelo de sustentabilidad e integrar la forma de producción de dalia que tienen en Huamantla.

En Huamantla se preparan para mantener el récord Guinness con el tapete de aserrín más grande del mundo. Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

El alcalde detalló que entre los proyectos a destacar está el primer invernadero de la dalia en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 61, en el que la comunidad alemana aportará el recurso económico y el municipio vigilará la ejecución.

EDUCACIÓN Y OBRAS PARA LAS COMUNIDADES, SON PRIORIDAD

El presidente municipal enfatizó que han tratado de ser equitativos en las 39 comunidades que integran el ayuntamiento, ejecutando una obra por localidad.

Obras en el sector educativo han sido para él prioritarias y a través del fondo de parquímetros han contribuido en la construcción de techumbres, dotación de bancas y remodelaciones en escuelas.

Otro proyecto que será importante para su administración, dijo, es la intervención en el bulevar Cuamanco gestionado por José Hernández Castillo y que desde hace más de 30 años no es intervenido.

A ello se suma la remodelación del auditorio denominado “cancha trece”, utilizado para eventos de escuelas, el ayuntamiento, las comunidades, obras de teatro y conciertos, entre otras actividades.

También tendrá atención el Museo de la Ciudad, una rehabilitación profunda al Museo Taurino y a la Plaza de Toros, así como la construcción de dos puentes en la comunidad de Zaragoza para conectar con la ciudad de Puebla.

Es claro que la administración es fundamental, al recibir menos recursos de la Federación planteó que debe cuidar los recursos económicos y destinarlos adecuadamente.

Si nosotros gastamos para lo que es y no inflamos, ocupamos los recursos en lo que se tienen que ocupar podemos hacer muchas cosas, enfatizó.

NUEVAS INVERSIONES EVIDENCIARON CARENCIAS

La instalación de la armadora Audi, en San José Chiapa, Puebla, para Huamantla representó una difícil realidad, reconoce el alcalde, al no estar preparados para ofrecer los servicios que los inversores necesitaban.

Con la llegada de capital alemán recuerda que los vecinos rentaban sus casas en euros y tenían la esperanza de hacerse “millonarios”, sin embargo, el gusto les duró poco, pues el municipio no contaba con cines, centros comerciales y tiendas de autoservicio, entre otros.

Esta situación provocó que los empresarios y trabajadores se decantaran del municipio y optarán por irse al estado de Puebla.

Por ello, buscan redimirse con el Centro de Distribución de Walmart y se están adelantando para ofrecer todos los servicios y que el capital se quede en el municipio.

Han atraído nuevas inversiones al Pueblo Mágico con el objetivo de ofrecer las facilidades al personal que llegue con la nueva empresa, con apoyo de los Gobiernos federal y estatal.

ALCANZAR ACUERDOS EN EL CABILDO, PRIMORDIAL

Con el cabildo más grande en la entidad, Salvador Santos Cedillo refirió que constantemente tiene que alcanzar acuerdos.

Relató a este Diario que al inicio su administración le quisieron dar un “cabildazo”, pero señala que con diálogo logró salir avante. Y ahora exponen las problemáticas o peticiones para solucionarlas en conjunto.

El joven alcalde está consciente que encabezar una administración pública cada vez es más difícil, pues ahora todo es muy vigilado por la Fiscalía Anticorrupción, el Órgano de Fiscalización Superior, así como la mejora de las leyes de transparencia.

SEGURIDAD, RUBRO DE ATENCIÓN INMEDIATA

Para Salvador Santos la seguridad fue un tema en el que tuvo que prestar especial atención desde el inicio de su administración, por ello, incrementaron las cámaras de vigilancia y profesionalizaron a la policía.

Con el objetivo de alcanzar sus metas recortaron a 70 policías que no cumplieron con los exámenes de control y confianza.

A la fecha, el 90 % de la policía ya está certificada en Huamantla, cuentan con los salarios más altos en la entidad, han adquirido 10 patrullas nuevas, además de una unidad naranja, una unidad asignada para el Grupo de Operaciones Especiales, y cuentan con dos turnos en el área de cámaras de vigilancia.

La administración municipal también puso en marcha botones de emergencia, en lugares que eran considerados focos rojos, como el nuevo camino a Ciudad Industrial Xicohténcatl, la comunidad de Zaragoza y el Cobat 02 de Huamantla.

Los botones al ser activados se conectan inmediatamente a las Cámara de Centro de Control Comando (C2), para dar seguimiento real a lo que sucede, además de contar con 100 alarmas vecinales.

Reconoció que el robo de vehículos en carretera sigue siendo un aspecto que pega a la demarcación, al ser un municipio de paso, pero, en la zona urbana destacó que han disminuido los índices de robos y asaltos.

A pregunta expresa sobre el robo de trenes, indicó que a través de operativos y la vigilancia han disminuido considerablemente este delito que era constante en la localidad de Lázaro Cárdenas, sin embargo, ha cesado desde hace unos años.

A pesar de esto, afirmó que la relación con la empresa ferrocarrilera que cruza por su territorio no ha sido solidaria, pues no les han dado contestación a oficios para intervenir un puente que está en muy mal estado en la calle Abasolo, que al ser zona federal no pueden restaurar.

Al concluir la entrevista con este Diario, Salvador Santos Cedillo invitó a los lectores a que visiten cada rincón de Huamantla, prueben el sabor de los muéganos, mixiotes, helados, conozcan los restaurantes, museos, haciendas e iglesias, entre otros.

Visiblemente emocionado afirma que Huamantla sí existe, como Tlaxcala, “el municipio es el corazón cultural de México y siempre va a conservar su magia”.

IMPERDIBLE

Para el alcalde un destino imperdible de Huamantla es el Museo Nacional del Títere, para apreciar la colección de la familia Rosete Aranda.

La confección del vestido de la Virgen de la Caridad se ha vuelto parada obligatoria para el turibús. Entre los atractivos del municipio destacan haciendas, templos religiosos, el Parque Nacional la Malinche para turismo ecoturístico, viajes en globo, gastronomía, entre otros atractivos.

*Con información de Diana Zempoalteca