Labriegos de Sanctórum solicitan más apoyos del Bienestar

Campesinos de Sanctórum solicitaron a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, su apoyo para agilizar los apoyos al campo que ofrece la Secretaría del Bienestar, pues su producción de maíz se vio afectada por la falta de lluvia y reciente granizada.

Después de su visita a ese municipio, para inaugurar la remodelación de la presidencia municipal, los labriegos se acercaron con la jefa del Ejecutivo local y le explicaron su preocupación en torno a la carencia de dinero. Somos 50 ejidatarios a quienes no nos ha llegado el apoyo, desde marzo a otros compañeros les dieron su tarjeta y nosotros no, entonces nos dijeron que llamáramos a las oficinas de México y ahí nos dijeron que debemos sembrar aguacate o chía, pero aquí no se dan esos cultivos, alegaron.

Antonio Olmedo Torres, Antonio Cova Gallegos, Trinidad Rivas Castillo, Oswaldo Torres Juárez, Álvaro García Zavala y Abel Zavala Torres comentaron a este Diario que el llamado Procampo les ayudaba a paliar sus necesidades agrarias, pero desapareció.

No nos han dado nuestra tarjeta, nos traen a la vuelta y vuelta y nada, pero ahorita que nos acercamos con la Gobernadora nos pidió llevar la relación de quienes nos hace falta la ayuda con (su particular) Gelasio Montiel Fuentes, declaró uno de los quejosos.

Lamentaron la actitud de los funcionarios federales, y acusaron que no conocen la geografía del país y a pesar de ello les pidieron cultivos que no prosperan en la entidad, más aun en la zona poniente donde siembran en su mayoría maíz, trigo, cebada y muy poco frijol.