No censará Inegi en La Magdalena Tlaltelulco

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Congreso local recularon de los acuerdos logrados a lo largo de estos meses para la delimitación territorial de La Magdalena Tlaltelulco, por lo que no permitiremos el Censo de Población y Vivienda 2020, soltó la síndico Dulce Karen Pluma Santel, respaldada por el alcalde Rubén Pluma Morales y por el Cabildo.

Municipios Insistirá Tlaltelulco en delimitar su territorio

La tarde de ayer, el munícipe convocó a una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de las reuniones que habían logrado con el Inegi, diputados locales, presidentes municipales y de comunidad, pero “repentinamente” fueron desechados por razones desconocidas.

De ahí que la representante legal de la comuna declaró que desde el inicio de la administración se avocó a investigar sobre los límites territoriales, por lo que acudió a la Mapoteca Manuel Ibarra, al Registro Nacional agrario, Archivo Nacional y al Museo Ferroviario de Puebla, donde obtuvo copias certificadas que sirvieron como pruebas fehacientes para reclamar el territorio.

Dijo que el expediente 182 fue integrado con 47 documentos oficiales y probatorios, aportados por la administración de Pluma Morales, contrario al resto de administraciones que casi no cuentan con documentación.

“Les hacemos un llamado a las autoridades para que recapaciten, de lo contrario esto acarreará una severa problemática, si ustedes no hacen su trabajo y no resuelven el problema existente aquí, nosotros no vamos a dejar censar al Inegi”, aseveró.

Es más, dijo que espera que “más adelante no se genere un conflicto con la ciudadanía, pues no va a estar sola, nosotros también vamos a estar presentes”.

Por su lado, el alcalde nuevamente exhortó a las partes involucradas a que den la razón a quien la tiene, “nosotros no queremos favoritismos o apropiarnos de territorio que no nos pertenece, únicamente pedimos respeto a nuestros límites”.

El alcalde lamentó la actitud de las partes al intentar mantener detenido el conflicto, pues lejos de avanzar, toman actitudes que retroceden y empantanan el problema

