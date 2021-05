Renuncia candidato de Morena y se adhiere a Giovanni Pérez

Porque en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) me dejaron solo y sin apoyos es que decidí dejar la candidatura de ese instituto político a presidente de comunidad en San Tadeo Huiloapan, municipio de Panotla, anunció Ignacio Corona Torres, ahora abanderado del Partido Fuerza por México (FxM).

Local Brindara Serafín Ortiz seguridad a ciudadanía de la capital

Durante una reunión que sostuvo con Giovanni Pérez Briones, candidato de FxM a diputado local por el Distrito VI, señaló que la preocupación de quienes se dedican al comercio es el robo al transporte público derivado de las políticas de seguridad de las autoridades.

Por semáforo verde se reaviva economía de Tlaxcala | Su entrada en vigor coincidió con la celebración del Día de la Madre y la cercanía del Día del Maestro...https://t.co/WqY6zQ0hKb#Economia #DiaDeLasMadres2021 #DiaDeLasMadres — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 11, 2021

Ante unas 300 pobladores de San Tadeo sostuvo que Pérez Briones le abrió las puertas y “ahora me siento cobijado después de la invitación, quiero servir pues estoy seguro de que el seis de junio, vamos a ganar la elección del seis de junio aquí se trabaja como en familia”.

El comerciante consideró que FxM “es la moda política porque tiene principios básicos como la honestidad, trabajo y un cambio verdadero… no vamos a parar, a mí me robaron una camioneta y me tuve que levantarme”.

Local Recorre Javier Quiroz Texoloc y Nativitas

En ese lugar, Giovanni Pérez propuso reactivar alrededor de mil hectáreas que no se trabajan por falta de apoyos e insumos para sembrar granos y forrajes, dijo que una de las estrategias es captar el agua pluvial en jagüeyes y presas el Sol y la Luna para utilizarla en la producción de alimentos.

“Nosotros sabemos cómo activar el campo tlaxcalteca, le vamos a regresar los programas que el gobierno Federal le ha quitado a los ejidatarios, esas tierras deben ser fértiles, que tengan utilidad y se garantice la alimentación de la población para el autoconsumo”, puntualizó.

Continúa leyendo:

Local Revela Milton López compromiso con legalidad

Local Prepara IP debate ciudadano de aspirantes a la gubernatura