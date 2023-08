Reprobación de cuenta de Apetatitlán es asunto partidista: Alcalde

El Congreso local actuó por consigna partidista, alegó el presidente de Apetatitlán, Ángelo Gutiérrez Hernández, después de la reprobación de su cuenta pública 2022.

El pasado jueves 17 de agosto, en sesión extraordinaria, los diputados reprobaron las cuentas públicas de ocho municipios por un probable daño patrimonial de más de 76 millones de pesos.

Las cuentas negativas corresponden a Apetatitlán, cuyo alcalde es emanado del Partido Acción Nacional; Cuapiaxtla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Tequexquitla, del Partido Alianza Ciudadana; Tlaltelulco, del Partido Verde Ecologista de México; Lázaro Cárdenas, del extinto Partido Encuentro Solidario; Mazatecochco, también del PRI; Muñoz de Domingo Arenas, del expartido Encuentro Social Tlaxcala; y Texoloc, del Partido del Trabajo.

En entrevista, Gutiérrez Hernández declaró queno hay que buscarle más patas al gato, fue una consigna política, desde el inicio recibí varias advertencias de algunos actores políticos que me mandaban a decir

Aseveró que se manejará como lo dicta su instituto político (el albiazul), “pues no nos vamos a callar ante lo que está pasando en el estado. Lamentablemente el Órgano de Fiscalización Superior fue parcial, no cumplió con sus objetivos y no respetó sus lineamientos para la dictaminación”.

De hecho, aseveró que las cinco observaciones “fuertes” recibidas son incongruentes, pues calificaron a su proveedor con nula capacidad técnica y administrativa para prestar servicios en eventos importantes organizados.

Álamos es una compañía que a todos los municipios provee, incluso al gobierno del estado y ha cubierto eventos de más de 500 mil personas, es incongruente pues dicen no tener capacidad técnica y administrativa para brindar servicios, sostuvo.

De hecho, aseguró estar tranquilo, pues consideró que este mismo año resolverá todas las observaciones, calificados como “malos entendidos” por parte de los diputados locales.

Aquella postura se suma a la del diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien es hermano del petista y alcalde de Texoloc, Arturo Covarrubias Cervantes, y presumió en la máxima tribuna del estado que la reprobación de la cuenta pública de su consanguíneo fue un asunto político.





La alcaldesa de Mazatecochco, Leandra Xicohténcatl Muñoz prefirió no brindar una postura sobre la reprobación de su cuenta pública.