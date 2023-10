SICT infracciona en forma parcial, acusan transportistas del tramo Apizaco-Huamantla

Boletas de infracción que van de 18 mil a los 51 mil pesos (495 Unidad de Medida y Actualización) emiten inspectores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a transportistas que presuntamente circulan fuera de la norma establecida.

Local La autopista Tlaxcala-Puebla es de las carreteras más caras en el país

Cada tercera semana del mes, personal de la SICT se sitúa en el tramo carretero Apizaco-Huamantla para llevar a cabo el operativo de regularización de la documentación que establece un peso máximo de 65.5 toneladas para camiones “full” y 75.5 para camiones biarticulados.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El operativo federal, en el que la Guardia Nacional participa, ha generado el malestar de los conductores porque el tránsito vehicular se reduce a un carril y esto provoca retraso en la llegada a sus centros de trabajo hacia Huamantla o Apizaco.

Local Expide Congreso Ley de Gobernanza Digital

También, la medida ha inconformado a conductores de tractocamiones que cruzan Tlaxcala desde diferentes puntos de país, quienes manifestaron que “la revisión es minuciosa y por nada envían las unidades motoras al corralón”.

Más información: ➡️ En diferentes municipios, termina febrero con hechos trágicos

Eso sí, lamentaron que la SICT actúe en forma parcial toda vez que “cuando los cargamentos pasan con alimentos perecederos o animales de crianza, como vacas, les acceden el paso sin problemas”.

En cambio, explicaron que cuando se trata de carga pesada o que las unidades van vacías, los ponen ha disposición de la autoridad competente. Algunos de los transportistas han optado por pararse en la carretera -antes de donde están ubicadas las básculas- hasta esperar que concluya el operativo de los inspectores.

Al respecto, un inspector de la SICT que optó por el anonimato señaló que de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas, se sitúan en la báscula situada en Xaloztoc para hacer la revisión respectiva.

Te puede interesar: ➡️ Colaboradores de García Luna dirigen órganos internos de control con la 4T

Local Desde Tlaxcala la SICT actualizarán el Sistema de Puentes Mexicano

Precisó que la mayoría de los transportistas se traslada con documentos en regla. “ De 50 tractocamiones que son inspeccionados un 10 % incumple con la normatividad y esos son los que enviamos al corralón, en el caso de los que llevan trasladan alimentos perecederos, se les emite una boleta de infracción si es que no cumplen con la documentación, pero siguen su camino porque así lo dicta la ley ”.

SI NO DAS MORDIDA, NO TE DEJAN LIBRE: CONDUCTOR

Aldo N., conductor de un tractocamión -proveniente de Texcoco, Estado de México- sin carga, admitió que cambió el remolque de la unidad motora cuyo destino era el estado de Veracruz.

Más información: ➡️ Instalarán kioskos de atención para trámites de transportes tras hackeo de la SICT

No obstante, admitió que no tiene el documento que acredite la fotomecánica de remolque y “ya me dijeron que esto solo se resuelve con una mordida a los de la SIAT y de la Guardia Nacional”.