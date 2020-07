Sin festejo religioso y con discreto mole, en Chiautempan

La festividad en honor a Nuestra Señora Santa Ana, en Chiautempan, trascurrió este fin de semana de una manera diferente ante la actual pandemia de la Covid-19.

Para este año autoridades eclesiásticas determinaron la suspensión de la misa patronal en La Parroquia, cuyo objetivo era evitar la concentración masiva de feligreses.

Sin embargo, de las 09:00 hasta las 17:00 horas del domingo estuvo permitido el acceso para persignarse ante el altar de Señora Santa Ana y San Joaquín, pero pasando filtros de seguridad implementados por la Dirección de Protección Civil municipal.

La festividad en honor a Nuestra Señora Santa Ana, en Chiautempan, transcurrió de una manera diferente por la actual pandemia de la Covid-19 /Eduardo TLACHI

“PEDIMOS PORQUE SE ACABE ESTO”: CHIAUTEMPENSE

Varios fueron los fieles de Nuestra Señora Santa Ana que rezaron para pedir que la actual pandemia de la Covid-19 se acabe pronto y todo vuelva a la normalidad.

Al tiempo, pidieron por sus familiares, amigos y conocidos cercanos para que “la Santísima Virgen los colme de bendiciones y salud”, dijeron algunos.

Asimismo, los feligreses elevaron una oración por aquellos enfermos por el nuevo coronavirus y de quienes han fallecido a causa del mismo virus. También por médicos, enfermeros y camilleros, primera línea de combate al Covid-19.

DISCRETA DESGUSTACIÓN DE MOLE

Para no perder la costumbre, habitantes del municipio de Chiautempan prepararon este domingo 26 de julio el tradicional mole poblano como una comida familiar.

La degustación de este platillo en muchos hogares fue a puerta cerrada, y en otros se dieron cita conocidos y amigos cercanos, pero acatando las recomendaciones correspondientes.

Durante un recorrido por las principales calles de Chiautempan, El Sol de Tlaxcala constató que algunos panaderos colocaron sus puestos para vender sus productos.

No obstante, la mayoría reveló que sus ventas no fueron como en años pasados al ser poca la demanda del tradicional pan de fiesta. Pero no solo eso, comercios de diferentes giros ubicados en la comuna también registraron bajas en sus ventas en estos días, como aquellos dedicados a la venta de pollo, frutas, verduras y otros aditamentos que lleva el mole poblano.

A estas actividades se suma la procesión del pasado viernes, en la que la imagen de Nuestra Señora Santa Ana recorrió las principales calles, junto a la de San Joaquín y la Virgen María, en una camioneta pick up habilitada con un nicho para protegerlas de las inclemencias del tiempo.

Feligreses pidieron a Nuestra Señora Santa Ana que la actual pandemia de la Covid-19 se acabe pronto y todo vuelva a la normalidad.

