Tallada en Tizatlán, artesanía móvil es un homenaje a la madera

Desde su taller “Artetiza”, ubicado en San Esteban Tizatlán, en el municipio de Tlaxcala, José Luis Vázquez Sánchez reinventa la artesanía propia de su pueblo a través de la integración de música y movimiento a sus piezas talladas en madera.

Esta innovación, además de traer grandes satisfacciones a su carrera, lo ha consolidado como uno de los artesanos más representativos del estado. La más reciente pieza que elaboró bajo estos parámetros es “El proceso de la madera”, la cual obtuvo una mención honorífica en el Concurso Estatal de Arte Popular Tlaxcala 2023.

Aunque esta no es la primera pieza en movimiento confeccionada por el artesano, sí es una de las más simbólicas de su galería, pues la presenta como un homenaje urgente y merecido a la madera, así como a los artesanos que la trabajan.

Quisimos hacer un homenaje a la madera porque es de lo que nosotros vivimos, es nuestra materia principal. Y también a quienes nos dedicamos a elaborar las piezas, porque al final todos somos compañeros” expresó el autor a este Diario.

En “El proceso de la madera” se encuentran todas las etapas que atraviesa la materia prima para convertirse en bella artesanía. Para ilustrar esta sucesión, José Luis les dio vida a pequeños muñecos de alrededor de 20 centímetros de altura para personificar a los artesanos de Tizatlán, los cuales tienen movimiento propio a través de un sistema eléctrico interno.

En conjunto, las figuras de tlaxixtle ‘trabajan’ armónicamente al ritmo de “Amorcito corazón” de Pedro Infante, canción que fue añadida a la pieza por medio de bocinas incrustadas en una mesa con dimensiones de 1.22 metros de ancho, por 41 centímetros de fondo y 1.26 metros de alto que sostiene la escena.

La obra empieza desde que se está cortando la madera, posteriormente se ve la madera ya apilada”, narró el autor. “Luego está una imagen donde se cepilla la madera con la garlopa y más adelante cortando una sierra de banco. En otra imagen se ve el torneado de la madera para hacer un bastón de mando y en la parte de atrás ya está el artesano esculpiendo, agregó.

Gibrán Espinoza | El Sol de Tlaxcala

Dos meses y medio de arduo trabajo están detrás de “El proceso de la madera”. En primer lugar, José Luis ideó la manera de agregar movimiento a sus personajes sin que se notara el engranaje detrás de él. A pesar de no ser especialista en electricidad, procuró cada detalle hasta quedar contento con el resultado. “Todo el mecanismo va en el cuerpo del muñeco y los cables salen por la parte de los pies para que se conecten todos en la mesa y no se note”, explicó.

En jornadas de hasta diez horas diarias, el maestro artesano se propuso ponerles alma a sus creaciones y dotarlas de identidad, por esa razón en la pieza se puede leer el título ‘Carpintería y madera tallada mis abuelos’.

Se la dedico a ellos. Aunque ya no están con nosotros, mis abuelos son los que me inculcaron los valores con los que me he regido en la vida y con los que me siento muy orgulloso de este trabajo”, relató José Luis. De igual manera, destacó que atesora a la madera como si fuera parte de su familia: “El respeto que le tengo a la madera tallada es comparado al respecto y el sentimiento que se le tiene a un ser querido. Simplemente es el elemento del cual yo vivo, concluyó.

“El proceso de la madera” próximamente estará expuesta en un museo de Tlaxcala, ya que formará parte del inventario de la Secretaría de Cultura. No obstante, algunas de las piezas en movimiento de José Luis se pueden visitar y adquirir en su taller ubicado en la calle Arqueología número 12, en San Esteban Tizatlán.