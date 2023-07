Tepetitla no invertirá en cambio de drenaje de Villa Alta

Aun cuando es obligación de los municipios ofrecer los servicios básicos como drenaje, el alcalde de Tepetitla Alan Alvarado Islas advirtió que no invertirá en el cambio de drenaje frente al fraccionamiento Las Palomas y serán los empresarios quienes paguen la obra.

El drenaje de Villa Alta, Tepetitla, a la altura de la empresa productora de lácteos La Providencia, lleva más de cuatro meses colapsado y a pesar de la inversión municipal para cambiar un tramo a un lado de la autopista, el proyecto no incluye el sitio afectado.

El artículo 72 de Ley de aguas para el estado de Tlaxcala señala que “la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, estará a cargo de los ayuntamientos a través de su comisión municipal, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

En entrevista, el alcalde aseguró que el tramo de la red desde la gasolineria hasta la factoría puede seguir operando, pues el cambio efectuado a un lado de la vía rápida ayudará a desfogar el tránsito del agua retenida en la carretera federal Tlaxcala-San Martín.

A pesar de ello, declaró que será una inversión meramente de la iniciativa privada, pues el municipio no consideró una inversión mayor para continuar en ese tramo, además requiere de varios permisos.

De entrada, dijo que debe solicitar un permiso ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la ruptura de la cinta asfáltica y otra autorización en oficinas centrales de Teléfonos de México, para evitar daños en la fibra óptica que envía señal de internet y telefonía.

Ese tramo de drenaje es muy viejo y estuvo mal hecho, pues la empresa privada que construyó el fraccionamiento lo instaló, pero no colocó pozos de visita y nunca previó que pudiera requerir de atención, entonces, cuando se colapsa no podemos meter un camión Vactor, sostuvo.

Alvarado Islas mencionó que basura y desechos de la empresa de lácteos han propiciado un tapón de importantes magnitudes en la zona, por ello considera los empresarios deben invertir para destaparlo y gocen del servicio que por ley le corresponde ofrecer al municipio.

Lo que está taponeando al drenaje es basura que arrojaron los ciudadanos a la red, además tiene bastante suero de la cremería, por ello, también le hemos pedido a la empresa que haga sus trampas, pues no puede aventar el suero al sistema y tienen el compromiso de hacerlo, sostuvo.

Detalló que la inversión para el cambio de drenaje en la zona localizada a un lado de la autopista, requirió una inversión de tres millones de pesos y para renovar la red frente a la carretera federal, un aproximado de dos millones de pesos.

"Aparentemente la red sí transporta suero, no le han hecho estudios como tal a la empresa, pero ellos dicen que no, aunque sí huele… solamente es hacer conciencia con la empresa y no aviente sus desperdicios”

Alan Alvarado Islas, alcalde de Tepetitla.