Tras agresión a un elemento, planteará alcalde de Teolocholco contratar seguro de vida para policías

Derivado del ataque a balazos a un elemento de Teolocholco, el primer regidor en funciones de presidente municipal, Bertín Picazo Arenas, adelantó que planteará en el seno del Cabildo la adquisición de un seguro de vida para los integrantes de la corporación policiaca.

Aseveró que no lo habían hecho toda vez que su preocupación era equipar a la corporación policiaca y brindarle capacitación, pues “un seguro de vida no serviría de nada si los elementos no contaran con herramientas para desempeñar sus labores”.

Puntualizó que Rodrigo Cuahutle recibió una corporación policiaca reducida en número, con elementos sin capacitación y con sueldo raquítico; a la fecha, Teolocholco es uno de los municipios de la zona sur con mejor salario para los efectivos.

Después de la agresión a balazos del policía de Teolocholco el alcalde planteará contratar un seguro de vida para ellos. Jesús Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala

De hecho, resaltó que al inicio de la administración efectuaron la homologación de sueldo conforme a las recomendaciones de la Federación y desde entonces lo han mantenido.

Durante la presente administración, puntualizó, también compraron chalecos antibalas, uniformes y botas para el desempeño de las funciones o policiales, aunado a la capacitación que recibieron.

De los exámenes de control y confianza mencionó que el 97 % de elementos están aprobados y ese mismo porcentaje tiene permiso de portación de arma de fuego.

Adelantó que la siguiente semana habrán de organizar un encuentro internacional de capacitación armamentística, en el que participarán policías de Colombia, Venezuela, Ecuador, entre otras, para compartir experiencias y técnicas de combate.

Por otro lado, el presidente interino descartó que la agresión tenga relación con algún hecho delictivo concretado en la zona, pues los motoristas iban de paso, según alertaron los vecinos vigilantes.

Reconoció la valiente labor del efectivo al marcarle el alto a los sospechosos y al intentar efectuar una revisión, por lo que habrá de coadyuvar con las investigaciones policiacas para que den con los responsables del “cobarde” hecho.

Resaltó que desde el momento de la agresión mantuvo estrecha comunicación con el secretario de salud, Rigoberto Zamudio Meneses para que le dieran prioridad a la atención medica del policía, que a la fecha se reporta como fuera de peligro.