Viví una pesadilla siendo inocente, afirma Raymundo, por caso de linchamiento en Tlalcuapan

“Una pesadilla”, es como define Raymundo Cahuantzi Meléndez el último año y siete meses de su vida al ser acusado del linchamiento ocurrido en la comunidad de Tlalcuapan el 15 de abril de 2022, pero posteriormente exonerado.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala a unos días de salir de prisión del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, el tiaxca del pueblo aún no entiende cómo fue involucrado en el proceso, debido a que no estuvo ni en el lugar.

Como defensor del bosque y campesino jamás imaginó que algún día estaría encarcelado y lo que más lamenta es que haya sido por un delito que no cometió.

Los efectos de ese “trago amargo” son evidentes, la frustración se hace presente, su esposa y dos hijos (de seis y 17 años, respectivamente) son los más afectados sostiene y el único consuelo que tiene es que su familia, amigos y comunidad siempre creyeron en su inocencia.

RAYMUNDO NUNCA ESTUVO EN EL LUGAR DEL LINCHAMIENTO

El 15 de abril de 2022, Raymundo Cahuantzi Meléndez, cumplía con la encomienda de la mayordomía por la Semana Santa, como capitán coordinaba a un grupo de 60 a 70 personas para cargar el palio del Padre Jesús.

Durante el Viernes Santo salió de su casa desde las 6:30 horas, se sumó a la procesión del Viacrucis media hora más tarde, hizo una pausa alrededor del mediodía para descansar, aproximadamente a las 14:00 horas comió en la casa del mayordomo y del sitio se retiró a las 16:00 horas para participar en la denominada procesión del silencio, narró.

Sin dudar asegura que jamás se dio cuenta de que un hombre identificado como Alfredo N., estaba siendo linchado en la comunidad, ni lo que su vecino y con quien estuvo encarcelado Saúl N., estaba enfrentando.

Raymundo refirió que la noticia hasta el día 16 de abril, al momento que acudió a la misa de Sábado de Gloria, a pesar de la complejidad del delito, no le dio mayor importancia porque no estuvo en el sitio.

Durante los tres meses siguientes siguió su vida con normalidad, dedicado al campo y a su familia; sin embargo, el viernes 15 de julio después de concluir su jornada laboral y al regresar a su vivienda se encontró con la noticia de que Saúl N., presidente de comunidad en curso había sido detenido por el linchamiento suscitado el 15 de abril.

El hecho lo tomó por sorpresa, pero al ser considerado tiaxca de la comunidad no dudó en acudir a una reunión de pueblo para decidir cómo iban a defender a la autoridad comunal, al saber que no estaba involucrado en el hecho decidió ser parte de una comisión para negociar en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la liberación de Saúl N.

AMARGA SORPRESA

Raymundo, en conjunto con varios pobladores de Tlalcuapan, se trasladaron a las instalaciones de la PGJE en manifestación para exigir la liberación de Saúl N., y que fueran aclarados los hechos que se dieron el 15 de abril de 2022.

Cuando decidió brindar el apoyo a su comunidad nunca imaginó la ”amarga sorpresa” que le esperaba, después de ingresar a las instalaciones de la PGJE y sostener una reunión con la subprocuradora fue detenido por su supuesta participación en el linchamiento, lo que le costo un año y siete meses de encarcelamiento.

Conmovido, expresó a El Sol de Tlaxcala que no olvida que ese día “me empezaron a golpear y yo les pedí que no lo hicieran porque yo no los había agredido, después me subieron a una patrulla y me dijeron que tenía una orden de aprehensión”.

Hasta ese momento no comprendía lo que pasaba, pero se encontraba seguro de que sería liberado por no participar en el homicidio; no obstante, las cosas no fueron fáciles y una mala defensa y ser estafados lo llevo a él y a Saúl N., a ser vinculados a proceso.

SU FAMILIA, LA MÁS AFECTADA

Durante ese complicado proceso para Raymundo Cahuantzi, su familia fue la más afectada al ser defraudados por abogados, la economía se vio afectada, sus hijos tuvieron que someterse a terapia psicológica y se perdieron momentos juntos.

Al principio en el reclusorio fueron víctimas de extorsión y agresiones, más tarde fueron enviados a un patio dónde sus derechos humanos ya no fueron trasgredidos, pero eso no les daba total calma.

La vinculación a proceso fue un martirio para Raymundo, la tristeza y enojo estaban presentes, además de la injusticia que sentía pues en todo el proceso jamás fue mencionado su nombre y todos los medios de prueba demostraron que nunca estuvo en el sitio.

Para Raymundo su vida no volverá a ser lo que era de inmediato, ahora muestra más cercanía con su familia y se siente agradecido con su comunidad por todo el apoyo que le mostraron, por lo que no dejará de luchar para que Saúl salga de prisión.

INJUSTA LA SENTENCIA PARA SAÚL: ESPOSA

Alicia Meléndez Meléndez, esposa de Saúl N., el otro imputado por el linchamiento de Tlalcuapan, la historia aún no termina y tiene sentimientos encontrados, pues por un lado se siente contenta porque Raymundo haya sido exonerado y por otro define como injusta la sentencia de homicidio calificado que dictaron a su cónyugue.

Férreamente lo defiende, ella sabe que el nunca incitó a que, a Alfredo N., le fuera arrancada la vida y siempre pugnó para que fuera retirado por las autoridades y juzgado por la vía legal; sin embargo, fue superado por la turba enardecida.

Los 20 años de prisión a los que ha sido sentenciado su esposo para ella son un castigo injustificado, pero no desiste en demostrar su inocencia.

Afirmó que el 15 de abril Saúl N., también fue agredido y jamás entregó a quién fue señalado de haber incurrido en un delito para su linchamiento, pero al no contar con policías lo superaron en número y fue sustraído de manera violenta de las instalaciones de la presidencia de comunidad.

No tenemos policías, es gente que se suma a colaborar a hacer un servicio público porque son honoríficas; su participación se juntan varios muchachitos de los que dan servicio se coordinan para cuidar calles y todo eso mi esposo le tocaba hacer compras a la cabecera municipal iba a lo mejor a traer tortas, frutas para darles a los muchachos que estaban colaborando.

Entonces, en ese momento le habla a la secretaria y le avisa lo que estaba sucediendo Saúl siempre fue claro y le dijo que salvaguarden la integridad física de la persona, le hizo dos o tres llamadas y le dijo lo mismo.

Debido a que el pidió el apoyo de las autoridades municipales y estatales en reiteradas ocasiones mantendrán su defensa en busca de revertir la sentencia por homicidio calificado.

“Sí solicitó el apoyo por eso decimos que es injusto porque él pidió el apoyo a los policías que estaban adentro, había muchos granaderos con lo que era tan fácil quitar a toda la gente con la herramienta que traían”, subrayó.

APELARÁN LA SENTENCIA

El abogado de la defensa, Carlos David Robles Figueroa, representante de la Organización Nacional de Abogados y Peritos, planteó que la sentencia de Saúl N., será apelada, debido a que los medios de prueba demuestran que sí actuó y no contribuyó al delito de linchamiento.

“Saúl de acuerdo con el Ministerio Público no alteró a la gente en lugar, siempre estuvo cuidando protegiendo y salvaguardando bajo sus capacidades a la persona que falleció, por lo que no debió ser juzgado por homicidio”, planteó.

Al no tener una participación en el delito, resaltó que no hay justificación para haberlo condenado a 20 años de prisión, por eso pedirán al Poder Judicial que analicen a conciencia el recurso de apelación.

DATO:

Hoy lunes a las 17 horas será la lectura de sentencia de Saúl N., la defensa tendrá un periodo de 10 días para presentar un recurso de apelación ante el Poder Judicial.