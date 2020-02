Necesario fortalecer verificación vehicular, en Tlaxcala

A pesar de que Tlaxcala tiene una calidad de aire óptima, la cultura de la verificación vehicular debe fortalecerse, pues sin duda abona a tener un medioambiente favorable. Y es que, de acuerdo con datos oficiales, el registro anual de las verificaciones descendió en comparación con años anteriores.

Tan solo el año pasado, cerró con un promedio de 200 mil carros verificados. En el segundo semestre fueron cerca de 90 mil procedimientos. Fue en febrero de 1990 cuando comenzó en Tlaxcala el programa de Verificación Vehicular.

De hecho, fue el cuarto estado a nivel nacional que comenzó con estas acciones en esa época. Hoy en día, los centros de verificación vehicular cuentan con un equipo moderno, entre analizadores de gases, estáticos, dinámicos y otros, que hace pruebas exactas y comparte en tiempo real a la Coordinación General de Ecología (CGE) los vehículos que pasan o rechazan.

El estado de Tlaxcala cuenta con 33 centros de verificación vehicular aprobados por la CGE /CORTESÍA CGE

Además de que son de una misma marca, modelo y software, que al final garantizan el mismo procedimiento. En este sentido, el director de Planeación y Coordinación de la CGE, Alí Chumacero López, puntualizó que el programa de verificación tiene la misión de cuidar el aire de Tlaxcala. Por eso, exhortó a los propietarios de vehículos acudir a realizar el procedimiento y cooperar en la cultura del cuidado ambiental.

Que verifiquen por su salud, por la de su familia y vecinos, es un derecho a un medioambiente sano, que genera obligaciones,enfatizó.

Rechazó que la competitividad y exactitud de los equipos que tienen los centros de verificación inhiban a los propietarios de los vehículos, principalmente de modelos de más de 10 años, pues tienden a no pasar e intentar en una segunda y tercera oportunidad.

“Antes había otros equipos, los de hoy son una garantía para que el usuario sepa que el procedimiento es correcto, es la verificación real, porque si el centro no genera ese prestigio y no respeta las normas, la autoridad lo sanciona”. Sobre el número de verificaciones que reportaron el año pasado, opinó que son conservadores, pues reconoció que no todos cumplen. “Es una preocupación de la CGE, debemos estimular la verificación, los estados estamos por debajo de la medio en este rubro, es preocupante”. Afirmó que la CGE está en contacto permanente con los concesionarios para dar un servicio correcto, cumplir con las certificaciones y trabajar bajo los parámetros establecidos.

EL MEDIOAMBIENTE TIENE INVERSIONES

Alí Chumacero consideró que el medioambiente tiene inversiones, derechos, obligaciones, por ejemplo el caso de los catalizadores, que muchos coches necesitan para que no dejen salir el gas contaminante de manera directa.

Detalló que los precios de los catalizadores son variados, según las marcas. “El costo económico no desanima, al contrario, si el usuario no tiene su unidad en condiciones buenas, le salen más caro las reparaciones”.

ESTÁN FUNCIONADO 29 DE LOS 33 CENTROS DE VERIFICACIÓN

El funcionario estatal confirmó que en este momento están operando 29 de los 33 centros de verificación vehicular, debido a que uno está en proceso legal de instalación y el resto atraviesa una etapa de certificación.

LAS ETAPAS DE VERIFICACIÓN

Son cuatro, primera la inspección visual, después la revisión del Sistema del Diagnóstico, la tercera es la prueba dinámica y finalmente la aprobación para pegar el holograma, o en su caso dar el resultado de rechazo.

A pesar de la inversión económica en la reparación de sus unidades, con el paso de los años, la gente está más consciente de que debe afinarlo y cumplir con la verificación, señaló, José Alfredo Astorga Nophal, concesionario de la UCC 04, ubicado en Zacatelco,

Tras referir que tienen casi 30 años de servicio, presumió que cuentan con paneles solares para ocupar este tipo de energía en los momentos que lo requieran.

Referente al sistema de monitoreo que realiza en tiempo real la CGE a las UCCA, opinó que la medida da certeza al procedimiento de certificación.

REQUISITOS PARA VERIFICAR

La documentación que es requerida es la tarjera de circulación y el comprobante de la anterior verificación. En caso de que sea un vehículo nuevo y requiere del holograma doble cero, presentará tarjeta de circulación, recibo de pago del emplaque y factura.

Para el caso de los vehículos que emplacan por primera vez y que proceden de otra entidad, es la tarjeta de circulación y el recibo de pago del proceso.

PROCESO ÁGIL

De 15 a 20 minutos es el tiempo que dura el proceso de verificación, más tiempo de espera.

Tlaxcala a pesar de ser un estado pequeño siempre da un paso adelante en el programa de verificación

José Alfredo Astorga / Concesionario de la UCC 04, en Zacatelco

