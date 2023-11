Necesario, horario de invierno en escuelas, aseguran paterfamilias

Con clima frío y nublados parciales inició el horario de invierno en las escuelas primarias públicas y privadas de Tlaxcala, para que los infantes retrasen 30 minutos la entrada a las instituciones educativas, una medida que los padres de familia consideraron necesaria ante el descenso de temperatura.

Este lunes entró en vigencia la medida, de ahí que algunos infantes ingresaron a las instituciones abrigados con chamarras, gorros y bufanda, mientras que otros solo portaron el uniforme. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) los escolares pueden portar ropa abrigadora para protegerse del frío sin inconveniente.

La medida aplica para 148 mil 405 alumnos que cursan alguno de los seis grados, en las 736 instituciones de este nivel de educación regular, especial e indígena situadas en la entidad. No entró en vigencia para preescolares, secundarias, preparatorias o universidades.

Por lo tanto, a partir de este lunes los escolares del turno matutino ingresaron a las 8:30 horas y saldrán de clases a las 13:00 horas, mientras que los infantes que acuden en la jornada académica vespertina entrarán a las 13:30 horas y concluirán clases a las 17:30 horas.

En un recorrido por las escuelas, este Diario constató que algunos infantes ingresaron desde antes de las 8:00 horas, en el horario habitual, de ahí que las instituciones abrieron sus puertas con anticipación, esto se debió a que algunos olvidaron la modificación, otros padres de familia no pueden llevarlos más tarde porque deben trabajar y los dejan con varios minutos de anticipación.

No obstante, hubo escuelas que abrieron sus puertas en punto de las ocho de la mañana, de ahí que los estudiantes que llegaron con anticipación permanecieron al exterior, en espera de poder ingresar.

La mayoría de la matrícula ingresó después de las 8:00 horas, pero no faltaron los alumnos que llegaron tarde pese al retraso de 30 minutos. de ahí que permanecieron a las afueras de la institución, en algunos casos, minutos después pudieron ingresar.

En la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, situada en Chiautempan, la implementación del horario de invierno transcurrió con normalidad y la medida fue acatada por alumnos y padres de familia.

Un docente informó a este Diario que la medida fue notificada desde la semana pasada, cuando la Sepe les informó del cambio de horario, pero desde varios días anteriores los tutores preguntaron cuándo entraría en vigor porque les preocupó el descenso de temperatura.

Incluso, informaron que las autoridades educativas se tardaron para implementar la modificación, que en otros años comenzaba desde mediados de noviembre y este 2023 inició a finales del mes.

“Varios niños están enfermemos de la garganta, tos y gripa, tengo dos niños enfermos y no los traigo para no contagiar a los demás, pero debo venir a pedir permiso y solicitar las tareas, ya era necesario el cambio”, externó Mónica, una madre de familia.

Otra madre de familia que llevó a su hijo a la primaria compartió que prefiere el horario de invierno porque sus niños pueden dormir otros minutos, alrededor de media hora, aunque ella mantiene sus horarios para preparar el desayuno y útiles escolares.

Lo que no me gusta es que salen más tarde, me gusta que entren 30 minutos después, pero acatamos la medida para cuidar a los niños, compartió Alberto, padre de familia.

El horario de invierno es una modificación anual y se debe a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, determinación que fue aprobada en el Consejo Estatal ante la llegada de la época invernal que registra bajas temperaturas, pues buscan preservar el bienestar de los educandos y evitar enfermedades respiratorias.

Este 2023 la implementación de horario de invierno en las escuelas estuvo en análisis la viabilidad ante la desaparición del Horario de Verano en el país.