No cederé a caprichos de ediles: alcaldesa de Mazatecochco

Ante el cierre de la presidencia municipal de Mazatecochco por un grupo disidente a su administración, la alcaldesa Leandra Xicohténcatl Muñoz despacha en su casa ubicada en la calle Guadalupe de la Sección Tercera.

Refirió que no cederá a chantajes de regidores y presidentes de comunidad porque "no tienen bases para pedir lo que quieren, he determinado no ceder a sus caprichos, será la comunidad que se los demande, uno hace las cosas de la mejor manera.

Informó que el malestar de los integrantes del cuerpo edilicio es porque dicen que su gestión no es transparente. Señaló como agitadores a Juan Muñoz, Epifania Romero y Juan Mena, quienes han tenido experiencia en el gobierno local.

“Cuando fueron autoridad nunca interferí, al contrario se les apoyó, hoy desestabilizan, según quieren el progreso”, enfatizó.

SU CASA, OFICINA OFICIAL

Ahí, en espacios divididos, rodeada de ciudadanos que buscan atención, trabaja personal de tesorería, registro civil, transparencia, catastro, juez municipal, obras públicas, turismo y cultura, además de dos de los seis regidores que componen el cuerpo edilicio.

En entrevista con este diario, señaló que abrir las puertas de su casa para mantener viva la administración de su comuna, compromiso moral que tiene como intención buscar el beneficio de la población, “mi casa es pobre y humilde pero está a disposición de la comunidad”.

Refirió que su voluntad es dar lo más que pueda, al 100 %, a pesar de las incomodidades que se presentan producto a que personas tienen tomadas las instalaciones municipales y federales.

Xicohténcatl Muñoz dijo que a pesar del conflicto en el que cuatro regidores y cuatro presidentes de comunidad son antagónicos a su gestión es respetuosa del pago de sus salarios, el que reciben de forma intacta.

Enfatizó que su gobierno, a pesar de las carencias, cumple al responder con acciones de obras públicas, en el área de agua potable y salud, entre otros rubros.

