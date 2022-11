No hay fecha para reponer sesión que no celebraron el pasado uno de noviembre

Hasta el momento, los legisladores no han abordado el tema de la reposición o no de la sesión ordinaria que no celebraron el pasado uno de noviembre, indicó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Leticia Martínez Cerón.

Escueta en sus declaraciones, no precisó qué medida tomarán sobre la sesión ordinaria que por ley debieron celebrar, pero que por acuerdo de las bancadas convinieron tomar como festivo, así como el dos de noviembre, aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contempla estas fechas como festivas oficiales.

Dijo que será el lunes cuando aborden el tema en la Junta de Coordinación y Concertación Política para acordar las acciones a tomar y en consenso con los integrantes de los partidos.

Lo anterior, aunque existen pendientes a los cuales los congresistas deberían darles celeridad, pues muchas de las 71 iniciativas, entre reformas, adiciones y acuerdos a los que deben darles trámite para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo están en rezago.

De acuerdo con el artículo 92 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, las sesiones del Legislativo serán ordinarias y tendrán que celebrarse los días martes y jueves a las 10:00 horas en el recinto.

Además, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece las sanciones disciplinarias aplicables por no cumplir con sus obligaciones, entre las que se encuentran el apercibimiento, amonestación con constancia en el acta, disminución de la dieta y suspensión de la condición de legislador.

Según la Ley Federal del Trabajo, el uno y dos de noviembre no son días feriados oficiales, pero en la mayoría del territorio mexicano, por usos y costumbres, las escuelas suspenden clases, las instituciones financieras no laboran y algunas instituciones y empresas no trabajan.

