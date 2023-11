No impugnará el PRI cambio a Constitución

La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no impugnará la recién aprobada reforma constitucional para la elección de quien ocupe la Secretaría de Gobierno en Tlaxcala, modificación que permitió la llegada de Luis Antonio Ramírez Hernández a ese cargo, además de que tampoco sancionará a sus alcaldes ni diputados que respaldaron esa enmienda.

Así lo afirmó la dirigente estatal, Anabell Ávalos Zempoalteca al también rechazar que vayan a cerrarle el paso a esos diputados y alcaldes en caso de que pretendan buscar una precandidatura o candidatura por el PRI, a pesar de que en días pasados aseguró que el PRI sancionaría a los “incongruentes”.

Y es que los legisladores Fabricio Mena Rodríguez, Diana Torrejón Rodríguez y Blanca Águila Lima como los alcaldes de Atltzayanca, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Españita, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec y Zitlaltepec respaldaron el cambio.

En este sentido, reveló que dialogó con las autoridades para que emitieran argumentos claros sobre por qué respaldaron dicha votación, de ahí que no puede sancionar a los presidentes porque forman parte de un Cabildo plural y, ahora más que nunca, necesitan unidad y comunicación.

“Soy respetuosa de los municipios, sin embargo, acordaron tener más comunicación porque las cosas no se están haciendo bien, entonces no los sancionaremos, pero estaremos en contacto con ellos dado que las cosas no se están haciendo bien”, puntualizó.

De igual forma, insistió en que el partido Movimiento de Regeneración Nacional tiene mayoría en el Congreso local “y que a los presidentes los presionan, por eso yo los ayudaré y quiero aclarar que estamos juntos”.

Finalmente, aclaró que no se retracta de lo que anunció, pues el análisis de la situación lo realizó, de ahí que continuarán en el estudio del caso en justicia partidaria, aunque -manifestó- no es la primera vez de estas votaciones y sería incorrecto sancionarlos.

En días pasados la dirigencia estatal del PRI anunció sanciones a sus presidentes municipales y diputados “incongruentes”.