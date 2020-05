No sean necios y cuídense, dice edil de Xaxala, Chiautempan

Desde el aislamiento que vive tras dar positivo al Covid-19, Eliuth Hernández Cortés lanzó un fuerte llamado a la ciudadanía tlaxcalteca: no sean necios y cuídense.

Local Presidenta de comunidad de Xaxala, Chiautempan, da positivo a Covid-19

En entrevista vía telefónica, la presidenta de comunidad de Xaxala, Chiautempan, manifestó que el Coronavirus no es un juego y por ello todos los ciudadanos deben seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de los gobiernos federal y estatal.

Aumenta a 409 la cifra de personas con Covid-19 en Tlaxcala



La entidad registra 122 personas recuperadas de la enfermedad y 76 fallecimientos... https://t.co/cY1TyBdpl7 #Tlaxcala #COVID-19 pic.twitter.com/mZ7BlqUbnb — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 12, 2020

Reveló que una de sus colaboradores de nombre Juana N., también dio positivo a la prueba del Covid-19 y aseguró que decidió dar a conocer públicamente su estado físico para crear conciencia entre las personas, sobre todo entre quienes aún no creen en la enfermedad.

Municipios Destruyen los señalamientos en parques de Chiautempan

“Ahorita estamos siguiendo las recomendaciones y vamos avanzando, espero que no se complique… ojalá escribas algo para que la gente deje de estar de necia y se cuiden, que no se expongan ni expongan a sus seres queridos”, expresó.

El mensaje también lo dirigió a los líderes de comerciantes del Mercado Nuevo que han insistido en instalarse, a pesar de que varios de sus agremiados no expenden productos catalogados como esenciales.

De hecho, criticó que comerciantes de ropa y otros productos hayan acordado con autoridades municipales de Chiautempan y Tlaltelulco instalarse con una reducción de horario de 7:00 a 17:00 horas, pues a pesar de comprometerse a aplicar medidas sanitarias, no siempre respetan los acuerdos.

Hasta contagiarse, creyó en Covid-19; aseguraba que era un invento



Más Información aquí ➡ https://t.co/xMT3LJ4FiM#COVID19 #COVID19mexico pic.twitter.com/jx56wsFam8 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 11, 2020

Local Continúa en Chiautempan operación de parquímetros

“Ojalá piensen en la gente y no sigan exponiendo a la ciudadanía solo por no perder el negocio… me refiero al negocio de los líderes porque si quisieran ayudar a sus agremiados no les cobrarían ni les rentarían los lugares”, agregó.

En su perfil de Facebook (Eliuth HC), Eliuth Hernández dio a conocer que dio positivo a la prueba del Covid-19, y los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar.

La representante popular aseguró que decidió dar a conocer públicamente su estado físico para crear conciencia entre las personas, sobre todo entre quienes aún no creen en la enfermedad.

Con las lluvias, llega también la temporada de hongos



Los detalles en ➡ https://t.co/i2PGgndlNC#Campo #Lluvias #Hongos pic.twitter.com/9naetZjSPm — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 11, 2020

Continúa leyendo:

Local Exhortan a Chiautempan a suspender pago de parquímetros; en la capital ya fue cancelado

Local Implementan operativo sanitario en el Mercado Nuevo de Chiautempan