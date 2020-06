Norma electoral no sería obligatoria, asegura Jesús Lule

En caso de que se estableciera una Norma Mexicana para la Organización de Elecciones en el país, no obliga a los órganos electorales locales y Nacional a acatarla, debido a que no tiene el rango de constitucionalidad, refirió el vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Jesús Lule Ortega.

En entrevista, detalló que no es necesaria ninguna norma para garantizar la organización de las actividades electorales, en el contexto nacional y estatal, debido a que el marco constitucional que define el sistema electoral mexicano establece los parámetros para el desarrollo de los comicios.

Más Información aquí ➡

Jesús Lule Ortega refirió que la publicación de la convocatoria por parte de la Secretaría de Economía creó un estado de incertidumbre por no explicar claramente el objetivo del documento, lo que llevó a los organismos electorales a pronunciarse para defender su autonomía.

Añadió que esta norma no es invasiva, ni violatoria a la autonomía del INE, debido a que al no tener el rango de norma oficial esto no los obliga a regirse bajo los criterios que establezca este lineamiento en caso de que se integrará.

En el caso de Tlaxcala, comentó que ya se han adoptado instrumentos para mejorar el trabajo de la junta local, al contar con una certificación de la calidad que garantiza el apego a las disposiciones legales, sino en la atención a los ciudadanos en la emisión de las credenciales de elector.

Agregó que una de sus obligaciones es defender la autonomía de los órganos electorales y están en toda libertad de no acatar esta norma debido a que no es vinculantes.

“Los datos con los que contamos sobre la eficiencia en la prestación de servicios, nos hace pensar que no necesitamos certificación adicional más de las que ya tenemos.

Datos de certificación no muestran un nivel de satisfacción con las tareas que realizamos del 92% de los ciudadanos, aseguró Jesús Lule Ortega.

